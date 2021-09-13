曝中央嫌北市匡太寬刪紀錄遭打臉 黃珊珊：改列就是刪除
新北板橋區幼兒園群聚驗出Delta病毒入侵社區，引爆社區感染，北市文山區一名裝修工到該社區工作，也驗出感染Delta病毒，同住的太太也確診。北市副市長黃珊珊昨日在臉書自爆，北市匡列文山區個案第一圈高風險場所接觸者，卻被中央認為匡列太寬，甚至在系統刪除市府上傳的居隔記錄。不過，疫情指揮中心表示並未刪除，改列自主健康管理。黃珊珊今（13）日表示，對她來說就是刪除，讓北市無法開居家隔離通知書。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-13 16:56:15
北市今日防疫因應記者會上，黃珊珊表示，中央將北市認列居家隔離者改列自主健康管理，「對我來說就是刪除！」居隔改列為自主健康管理，北市就無法開出居隔書，只能開紙本居家隔離通知書，其他縣市也無法從電腦系統看到，無法幫戶籍在其他縣市者開居家隔離通知書，會造成居隔的困擾，經向中央反映後，就沒有刪除了。這對夫妻基因定序確定是Delta病毒，好在北市先進行居家隔離。
媒體追問中央說北市府不疫調匡太少，現在又說北市匡太寬，是否有矛盾？台北市長柯文哲表示，中央從來沒說過北市不疫調、不匡列，因疫調結果全部的資料都要輪到電腦，透過網路中央也會看到，他認為外界有北市不疫調想法，是因爲有心人士結合側翼及名嘴在電視做認知作戰來打北市府，這是認知作戰的結果。
柯文哲說，北市匡太寬也沒有對錯，這是新常態，要在民生與經濟間取得平衡，現在對於確診者會做基因定序，若傳染力高當然要匡列要大，否則就縮回，這比全市不准內用，運動中心關起來好是很多，這點要用專業決定，相信中央聽也懂了，也沒有多想什麼。
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