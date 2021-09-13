中市議會通過自購疫苗　市府：窒礙難行

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由國民黨議員李麗華等提案說，全國疫苗仍處於不足狀態，連第一劑尚無著落，讓市民天天活在恐懼害怕生活中，台中市議會超過半數議員聯合提案，建請市府為台中市民自購疫苗，呼籲購足國際認證的疫苗，符合市民的期待保障台中市民生命安全。
民進黨議員李天、生張耀中等人，紛紛促請市府盡速辦理，議員何敏誠更說，請市府盡速追加預算，並限市府年度內執行完成。
議員黃守達指出，根據指揮中心排定的期程， 18歲以上的國民最早於9月15日都已經可以接種到AZ疫苗。現階段根本沒有國民黨議員所提之第一劑疫苗不足的問題。台中市18歲以上第一劑疫苗覆蓋率也已達57%，國民黨為了炒作疫苗議題，堅持由地方政府自購疫苗，實為浪費公帑之舉。
盧秀燕則表示，針對自購疫苗計畫，市府有兩大考量，第一，現在國際疫苗供給量難以追蹤，要買得到，買不到也沒用；第二，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾宣布，地方政府自購疫苗進到台灣，仍然由中央統一分配，市民是否支持市府自購疫苗交由中央分配出去各地，也是市府考量的因素之一，須先確定市府自購疫苗是否能用在市民身上，還是市府編列上億預算，結果全數疫苗交由中央統籌分配？
衛生局長曾梓展說，台中第一劑疫苗覆蓋率達48.04％，18歲以上覆蓋率達57.73％，280多萬市民，約135萬多人施打第一劑疫苗，換句話說，還有上百萬市民還沒打第一劑疫苗，但他自嘲，市府無法像郭董飛到國外盯貨催貨，因此現階段市府自購疫苗給台中市民施打，恐怕窒礙難行。
因此議長張清照雖宣布通過議員提案，市府應該會行文議會說明。