2021全國古蹟日　首創3D環景虛擬實境　一起穿越古今

新北市文化局今年以「新北奇蹟‧科技走讀」為主軸，主推線上虛擬實境文資小旅行，以3D環景導覽文資地景，輔以其他多元導覽體驗，邀請民眾一起探索在地文化資產。系列活動分為「綜覽新北」、「微觀新北」、「藝探新北」、「奇趣新北」等4大主題，串聯十三行博物館、黃金博物館、淡水古蹟博物館、林本源園邸、空軍三重一村、五股守讓堂及斬龍山遺址文化公園等館舍場域推出系列精采活動。





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新北古蹟日主打線上虛擬實境文資小旅行，共規劃6條主題路線，區域囊括淡水12處、中和板橋6處、新店4處、五股蘆洲4處、三重新莊6處以及金山瑞芳貢寮6處等文資地景，打造古蹟高清晰3D環景，一鍵供民眾在家細覽珍貴的歷史遺跡。





這次虛擬實境3D環景的亮點，包含今(110)年方修復完成的市定古蹟「中和瑞穗配水池」，入口附牆仿Tuscan order對柱、牆面雕飾「蟲跡飾」以及配水池內部，透過32K全景可放大細節盡情觀賞。9月25日將串聯周邊文資景點辦理實體導覽，路線包含海山神社殘蹟、太武山莊及山本氏記念碑等，當天瑞穗配水池還特別開放參觀內部，機會相當難得。





▲虛擬實境3D環景可放大觀賞市定古蹟「中和瑞穗配水池」細節。（圖／資料照片）

去(109)年才登錄為歷史建築的新店和美煤礦，9月11日將配合碧潭周邊文資景點規劃全新導覽路線，邀您共賞。另外，今(110)年夏天完成修復的市定古蹟「板橋迪毅堂」，將於9月12日的實體導覽首度亮相，並自11月起每雙周日上午10:00至10:30開放預約導覽，詳情可洽迪毅堂管理委員會。





串聯十三行博物館、淡水古蹟博物館、黃金博物館、空軍三重一村及五股守讓堂分別推出數位及實體常設展，並特別推出「馬崗石砌屋建築在地記憶展覽—石至今日」，以VR、空拍影片及聲景創作，建構馬崗漁村在地人文記憶。此外，板橋林家花園更推出沉浸式劇場《西城故事》表演活動，創新文資導覽沉浸體驗。





▲「馬崗石砌屋建築在地記憶展覽—石至今日」以VR、空拍影片及聲景創作，建構馬崗漁村。（圖／資料照片）

新北市文化局龔雅雯局長表示，往年古蹟日多著重實體導覽活動，今年嘗試以數位地圖搭配3D環景方式進行深度文資紀實，全新規劃新北6條虛擬實境小旅行路線，精選代表景點搭配文字解說及影音資源，平時交通不易抵達的景點，民眾宅家也能身歷其境。另外，為因應疫情，9月11、12日同步推出臉書有獎徵答活動，6條路線設計6道題目，只要至活動官網截圖任一路線360度全景影像中的答案，上傳至文化局臉書活動貼文，就有機會得到古蹟日限定小贈品。





新北市熱門景點板橋林家花園，雖配合防疫政策自9月9日起至9月15日止暫停開放，但藉由歷時一年的數位復刻3D點雲建模影片可虛擬實境遊園，無須入園也能在線鑑賞來青閣、觀稼樓、定靜堂、方鑑齋、汲古書屋等建築細節，也可以透過《古城走走－線上走讀》主題網站獲得3條走讀板橋路徑情報，動手玩小遊戲還能參加臉書抽獎。





▲無須入園也能在線鑑賞來青閣。（圖／資料照片）