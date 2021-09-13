假疏濬盜採200萬百年牛樟　山老鼠遭警送辦

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本月11日璨樹颱風來襲，高市警局六龜分局桃源所員警們正在執行強制撤離山區「保全戶」任務時，一輛飄散著濃郁樹頭香的21噸貨車急速開往六龜方向，值勤員警當下警覺有異，隨即通知下游寶來所聯手攔檢，當晚19時20分，就於台20線84公里處塔拉拉魯芙隧道旁產業道路，發現駕駛已逃離，現場只留下遭棄置的貨車，而車上載有2顆疑似國有林地珍貴樹種，隨後通知偵查隊協助偵辦。
經林務局辨識，查扣到的2顆樹頭皆為一級樹種牛樟木，長度及直徑各為1.2m*1.6m及2.5m*2.15m，且樹齡都超過百年以上，市價逾新台幣200萬元。
逃逸犯嫌經偵查隊幹員循線查知，車主為32歲的凌姓挖土機駕駛，載運贓物的42歲莊姓男子為貨車駕駛，莊嫌供稱，10日上午11點多，他在桃源區台20線90.5公里處荖濃溪底疏濬時，因香味四溢，發現有2顆樹頭埋在溪底下，以為是風災所致的漂流木；11日下午4點多，莊嫌趁疏濬工程名義，用挖土機挖取準備載運至自宅。雖然凌嫌辯稱不知情，但全案將依違反森林法、竊盜等罪嫌函送橋頭地檢署偵辦，扣案2顆牛樟木由林務局六龜工作站領回保管。
六龜分局長許健基呼籲，珍貴樹種的漂流木均歸國有，拾獲載運都要相關機關認可才可搬離，而且不得用重機械載運或裁切。他強調，市政府公告撿拾的日期及河川範圍皆有限制，任意搬運可能違反森林法、水利法、刑法竊盜、侵占等罪責。