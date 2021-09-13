漢光37號演習登場！首度結合作戰救災防疫三合一演練

國軍年度最重要的演訓活動「漢光37號演習」今（13）日揭開序幕，展開連續5天4夜在全台各作戰區，採「實兵、局部實彈」演練。由於今年新冠肺炎疫情轉趨嚴峻，演習前夕又遇到「璨樹」颱風攪局，成為漢光演習

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長期以來，漢光演習都依循「戰力保存、整體防空、聯合制海、聯合國土防衛」防衛構想進行，但是今年5月

「漢光37號演習」實兵演練將防疫列為首要考量，包括不邀請美軍軍官組團前來觀摩、取消後備動員教集避免群聚，今、明兩天操演項目先實施戰力保存、整體防空，假想共軍犯台時，國軍如何保存戰力。

整合軍民醫療能量，提升傷患後送能力，確保部隊戰力。

此次漢光演習重頭戲為15日上午的佳冬戰備道起降操演，因防疫考量取消過往都會舉行的媒體邀訪。屆時國軍三款主力戰機，F-16、IDF經國號戰機、幻象2000戰機與E-2T空中預警機都會演練從佳冬戰備道起降操演，F-16、經國號戰機與幻象2000戰機將在降落戰備道後加油、掛彈，再升空迎敵，E-2T預警機將提供空中警戒支援。這也將是佳冬戰備道首度進行固定翼機起降操演。