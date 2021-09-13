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漢光37號演習登場！首度結合作戰救災防疫三合一演練

▲漢光37號演習首日，國軍第4作戰區於臺南地區實施「生物疫病醫療演練」。（圖／軍聞社提供）
▲漢光37號演習首日，國軍第4作戰區於臺南地區實施「生物疫病醫療演練」。（圖／軍聞社提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-09-13 17:40:02｜2021-09-13 17:43:30

國軍年度最重要的演訓活動「漢光37號演習」今（13）日揭開序幕，展開連續5天4夜在全台各作戰區，採「實兵、局部實彈」演練。由於今年新冠肺炎疫情轉趨嚴峻，演習前夕又遇到「璨樹」颱風攪局，成為漢光演習首度結合「作戰、救災、防疫」三合一的實兵演練。

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長期以來，漢光演習都依循「戰力保存、整體防空、聯合制海、聯合國土防衛」防衛構想進行，但是今年5月本土新冠肺炎疫情爆發，「漢光37號演習」實兵演練將防疫列為首要考量，包括不邀請美軍軍官組團前來觀摩、取消後備動員教集避免群聚，今、明兩天操演項目先實施戰力保存、整體防空，假想共軍犯台時，國軍如何保存戰力。

國軍第4作戰區今日也於台南地區實施「生物疫病醫療演練」，藉由演習模擬戰場實況，提升官兵遭遇生化戰劑應處能力，確保部隊戰力。此次操演模擬步兵203旅官兵遭敵生物戰劑攻擊，多數官兵受到污染，緊急由39化學兵群執行人員、車輛及裝備除污作業，確保官兵健康及生命安全，演習過程中，官兵不畏風雨，在雨中完成操演任務，展現精實訓練成果。四支部也立即派遣衛生營救護小組實施傷患檢傷分類及救治，支援傷患急救後送。

自從去年初新冠肺炎疫情爆發，化學兵參與無數次消毒任務，近期包括部桃、華航諾富特、萬華、彰化市、宜蘭市、屏東枋山等地清消。透過「生物疫病醫療演練」能進一步演練整合軍民醫療能量，提升傷患後送能力，確保部隊戰力。

此次漢光演習重頭戲為15日上午的佳冬戰備道起降操演，因防疫考量取消過往都會舉行的媒體邀訪。屆時國軍三款主力戰機，F-16、IDF經國號戰機、幻象2000戰機與E-2T空中預警機都會演練從佳冬戰備道起降操演，F-16、經國號戰機與幻象2000戰機將在降落戰備道後加油、掛彈，再升空迎敵，E-2T預警機將提供空中警戒支援。這也將是佳冬戰備道首度進行固定翼機起降操演。

▲漢光37號演習首日，國軍第4作戰區於臺南地區實施「生物疫病醫療演練」。（圖／軍聞社提供）
▲漢光37號演習首日，國軍第4作戰區於臺南地區實施「生物疫病醫療演練」。（圖／軍聞社提供）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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