漢光37號演習登場！首度結合作戰救災防疫三合一演練

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國軍第4作戰區今日也於台南地區實施「生物疫病醫療演練」，藉由演習模擬戰場實況，提升官兵遭遇生化戰劑應處能力，確保部隊戰力。此次操演模擬步兵203旅官兵遭敵生物戰劑攻擊，多數官兵受到污染，緊急由39化學兵群執行人員、車輛及裝備除污作業，確保官兵健康及生命安全，演習過程中，官兵不畏風雨，在雨中完成操演任務，展現精實訓練成果。四支部也立即派遣衛生營救護小組實施傷患檢傷分類及救治，支援傷患急救後送。
自從去年初新冠肺炎疫情爆發，化學兵參與無數次消毒任務，近期包括部桃、華航諾富特、萬華、彰化市、宜蘭市、屏東枋山等地清消。透過「生物疫病醫療演練」能進一步演練整合軍民醫療能量，提升傷患後送能力，確保部隊戰力。
此次漢光演習重頭戲為15日上午的佳冬戰備道起降操演，因防疫考量取消過往都會舉行的媒體邀訪。屆時國軍三款主力戰機，F-16、IDF經國號戰機、幻象2000戰機與E-2T空中預警機都會演練從佳冬戰備道起降操演，F-16、經國號戰機與幻象2000戰機將在降落戰備道後加油、掛彈，再升空迎敵，E-2T預警機將提供空中警戒支援。這也將是佳冬戰備道首度進行固定翼機起降操演。
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