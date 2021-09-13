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洪秀柱說明三張本票事件　直言張亞中談話令人覺得生氣

▲國民黨前主席洪秀柱今（13）日出面，證實接受《NOWnews今日新聞》專訪，並細說張亞中手中「500萬美金支票」的事實。（圖／NOWnews資料照）
▲國民黨前主席洪秀柱今（13）日出面，證實接受《NOWnews今日新聞》專訪，並細說張亞中手中「500萬美金支票」的事實。（圖／NOWnews資料照）

記者張志康/綜合報導

2021-09-13 17:46:55｜2021-09-13 18:36:08

《NOWnews今日新聞》昨（12）日獨家採訪國民黨前主席洪秀柱，直指台大政治系教授張亞中日前在中常會中手持的「500萬美金支票」，其實與事實有出入。洪秀柱今（13）日出面證實接受本報獨家專訪內容，並進一步細說這3張實質為「本票樣本」的來龍去脈。

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昨日《NOWnews今日新聞》獨家新聞上架後，引起不少國民黨支持者的議論，也有國內媒體直指該報導涉及「放話」、「傳話」、「輿論戰」。對此，洪秀柱今日出面證實接受專訪，並再度重申張亞中在中常會中的發言，涉及說謊。

洪秀柱今日受訪時指出，張在中常會中的發言，會引起誤解，讓別人對她的人格產生懷疑，所以她非常憤怒，才要出面澄清。

洪秀柱表示，張亞中聲稱是受她委託前往馬來西亞借錢發黨工薪水，但事實是，當初的確缺錢發放黨工薪水，彼時，張亞中向洪表示有朋友在東南亞願意出借，洪秀柱才同意由時任行管會主委邱大展開出3張本票樣本，讓張亞中帶去，作為他是國民黨代表的憑證。

洪秀柱進一步指出，當時最大的難關是發放黨工薪水，但張亞中表示對方要求洪秀柱選上黨主席才能兌現，且要收取利息。她後來透過管道借到了9000萬元，燃眉之急已解，遂向張亞中表示：「這錢不要借了，借不起。」

後來當邱大展向張亞中討要先前的3張本票樣本時，張亞中向其表示：「本票在吉隆坡。」卻在時隔多年後，在國民黨中常會中，出現在張亞中手裡。

洪秀柱認為，張亞中「不敢講支票會不會兌現」的說法會引起很多質疑，她身為被指控或消費的當事者，需要出來做說明跟解釋。她進一步表示，接受《NOWnews今日新聞》詢問時，她當時非常生氣，認為張有點在說謊，所謂的支票明明是本票，也不是真的本票，還說這些支票能不能兌現不敢講，「我心裡當然會有情緒在」。

洪秀柱表示，她一直對黨主席選舉「關心但不介入」，認為幾位候選人各有優點，也各有罩門，「但選舉是選舉」，她強調，不希望這件事被民進黨或網軍拿來大做文章，也不希望選後連朋友都做不成。

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