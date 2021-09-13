洪秀柱說明三張本票事件　直言張亞中談話令人覺得生氣

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洪秀柱今日受訪時指出，張在中常會中的發言，會引起誤解，讓別人對她的人格產生懷疑，所以她非常憤怒，才要出面澄清。
洪秀柱表示，張亞中聲稱是受她委託前往馬來西亞借錢發黨工薪水，但事實是，當初的確缺錢發放黨工薪水，彼時，張亞中向洪表示有朋友在東南亞願意出借，洪秀柱才同意由時任行管會主委邱大展開出3張本票樣本，讓張亞中帶去，作為他是國民黨代表的憑證。
洪秀柱進一步指出，當時最大的難關是發放黨工薪水，但張亞中表示對方要求洪秀柱選上黨主席才能兌現，且要收取利息。她後來透過管道借到了9000萬元，燃眉之急已解，遂向張亞中表示：「這錢不要借了，借不起。」
後來當邱大展向張亞中討要先前的3張本票樣本時，張亞中向其表示：「本票在吉隆坡。」卻在時隔多年後，在國民黨中常會中，出現在張亞中手裡。
洪秀柱認為，張亞中「不敢講支票會不會兌現」的說法會引起很多質疑，她身為被指控或消費的當事者，需要出來做說明跟解釋。她進一步表示，接受《NOWnews今日新聞》詢問時，她當時非常生氣，認為張有點在說謊，所謂的支票明明是本票，也不是真的本票，還說這些支票能不能兌現不敢講，「我心裡當然會有情緒在」。
洪秀柱表示，她一直對黨主席選舉「關心但不介入」，認為幾位候選人各有優點，也各有罩門，「但選舉是選舉」，她強調，不希望這件事被民進黨或網軍拿來大做文章，也不希望選後連朋友都做不成。