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蘇揆下令適度鬆綁　柯文哲：疫苗不打、還是要緊張過日子

▲針對行政院長蘇貞昌建議指揮中心以防疫為前提，適度鬆綁二級警戒下的管制措施。台北市長柯文哲表示，「疫苗不打，每天就是要很緊張地過日子。」
▲針對行政院長蘇貞昌建議指揮中心以防疫為前提，適度鬆綁二級警戒下的管制措施。台北市長柯文哲表示，「疫苗不打，每天就是要很緊張地過日子。」

記者呂炯昌／台北報導

2021-09-13 17:56:52｜2021-09-13 17:58:56

行政院長蘇貞昌今（13）日上午召開擴大防疫會議，表示國內疫情已趨平穩，建議指揮中心以防疫為前提，適度鬆綁二級警戒下的管制措施。台北市長柯文哲再提疫苗不足，「疫苗不打，每天就是要很緊張地過日子。」

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北市今日防疫因應記者會上，柯文哲答覆媒體詢問表示，防疫與民生經濟取一個平衡，第一劑疫苗覆蓋率5成，但是台灣第二劑疫苗覆蓋率僅4%多，一般病毒沒問題，但遇到Delta變種病毒就有問題，還是打疫苗優先，疫苗不打，每天就是要很緊張地過日子。

另外，針對國民黨立委蔣萬安目前正積極布局北市長選舉，許多行程都可以看到蔣萬安出席，對此，柯文哲說，現在表面上疫情趨緩，但大家還是很緊張，至少大家都戴口罩，這個時刻，大喇喇說跑選舉，政治上還是不正確，還是要注意一點。 


▲中央流行疫情指揮中心今(13)日公布新增2例本土病例，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心今(13)日公布新增2例本土病例，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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