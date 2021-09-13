蘇揆下令適度鬆綁 柯文哲：疫苗不打、還是要緊張過日子
行政院長蘇貞昌今（13）日上午召開擴大防疫會議，表示國內疫情已趨平穩，建議指揮中心以防疫為前提，適度鬆綁二級警戒下的管制措施。台北市長柯文哲再提疫苗不足，「疫苗不打，每天就是要很緊張地過日子。」
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-13 17:56:52｜2021-09-13 17:58:56
北市今日防疫因應記者會上，柯文哲答覆媒體詢問表示，防疫與民生經濟取一個平衡，第一劑疫苗覆蓋率5成，但是台灣第二劑疫苗覆蓋率僅4%多，一般病毒沒問題，但遇到Delta變種病毒就有問題，還是打疫苗優先，疫苗不打，每天就是要很緊張地過日子。
另外，針對國民黨立委蔣萬安目前正積極布局北市長選舉，許多行程都可以看到蔣萬安出席，對此，柯文哲說，現在表面上疫情趨緩，但大家還是很緊張，至少大家都戴口罩，這個時刻，大喇喇說跑選舉，政治上還是不正確，還是要注意一點。
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