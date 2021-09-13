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颱風璨樹帶來大雨　上海交通與觀光景點都受影響

▲颱風璨樹與上海的距離越來越近，上海兩機場已取消所有航班，上海地鐵宣布自下午起，多條路線逐步停運。圖為璨樹行經浙江景象。（圖／翻攝自《新華社》）
▲颱風璨樹與上海的距離越來越近，上海兩機場已取消所有航班，上海地鐵宣布自下午起，多條路線逐步停運。圖為璨樹行經浙江景象。（圖／翻攝自《新華社》）

中央社

2021-09-13 19:06:10

（中央社記者吳柏緯上海13日電）颱風璨樹與上海的距離越來越近，雖然據最新的預報顯示，可能不會從上海登陸，但相關部門仍不敢大意。上海兩機場已取消所有航班，上海地鐵宣布自下午起，多條路線逐步停運。

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除了大眾運輸工具外，上海多個商圈的店家雖然照常開業，但人潮冷清。官方宣布，今天下午以及14日全天，中小學與幼兒園停課。

根據上海市中心氣象台，颱風璨樹（中國稱燦都）正在江浙滬外海一帶盤旋，一度預測有可能在13日傍晚至夜間，從上海浦東沿海登陸，不過據今天下午最新的預報，路徑修正後可能不會登陸。

然而，由於璨樹颱風逗留時間較長，甚至超過7月時侵襲河南等地的颱風烟花，因此浙江、上海等地的強降雨將持續3至4天左右，並有7級以上大風。

颱風來襲，直接影響了大眾運輸交通。上海浦東機場和虹橋機場受到颱風影響，運力大幅下降，今天已先宣布取消約8成的航班，隨後浦東機場宣布上午11時候的航班全部取消、虹橋機場則宣布下午3時後的航班取消。

除了空中交通外，上海市內的地鐵運行也受到影響。據上海地鐵集團上午發布，3號線和17號線今天將全線停運。下午進一步公告，1號線、6號線、8號線、10號線、11號線部分區間將從下午起縮班、停運。

雖然璨樹颱風尚未正式登陸，不過在上海已經感受到了強風豪雨。中央社記者下午走訪上海知名的南京東路、淮海中路商圈，雖然沿街的商家、百貨均有開業，然而由於颱風即將來臨，因此路上冷冷清清，商圈工作人員索性做起防颱措施，將可能會被吹掉的招牌、旗幟卸下。

而上海熱門的觀光景點外灘也預做防颱措施，今天已經將觀景台封閉。相關工作人員說，雖然不知道颱風會不會登陸，但是先封了總是比較安全。（編輯：張淑伶）1100913

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