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板橋員工確診處理爭議　期交所：篩檢陰性才調整工作地點

▲針對期交所板橋辦公室有員工確診，但有員工投訴公司未匡列隔離檢疫，就把部分員工調回台北市總公司上班。不過，期交所回應經篩檢陰性，才會進行工作地點調整。（示意圖／取自Unsplash圖庫）
▲針對期交所板橋辦公室有員工確診，但有員工投訴公司未匡列隔離檢疫，就把部分員工調回台北市總公司上班。不過，期交所回應經篩檢陰性，才會進行工作地點調整。（示意圖／取自Unsplash圖庫）

記者顏真真/台北報導

2021-09-13 18:11:14｜2021-09-13 18:22:02

針對期交所員工投訴板橋辦公室有員工9月1日確診新冠肺炎，但公司當天卻把部分員工隨即搬遷回台北市總公司，至今未被匡列隔離檢疫，導致員工相當擔心被傳染。對此，期交所今（13）日說明是因應原訂的人力調度及升遷所需，並於8月30日陸續開始實施，而且疫情期間異地及居家辦公人力安排，在員工調整工作地點時，要經篩檢為陰性，才會進行工作地點調整。

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期交所進進一步說明為因應原訂的人力調度及升遷所需，在8月26日規畫完成板橋辦公室人力調整相關事宜，並於8月30日陸續開始實施。有關疫情期間之異地、居家辦公人力安排，在員工調整工作地點時，經篩檢為陰性，才進行工作地點調整。

期交所也強調，相關人力調整的防疫措施均依規定處理，而且目前相關業務及期貨市場運作一切正常，未受影響。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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