野球名人房／重量級嘉賓報到！張泰山和東哥鬥嘴樂翻全場
粉絲們敲碗的重量級嘉賓要來啦！這集《野球名人房》邀請來的特別來賓跟我們的主持人東哥非常有淵源，兩人不但當過對手，也當過隊友，甚至還一起出征過奧運，他就是中職千安百轟百盜的第一人，人稱森林王子的張泰山。這對好久不見的超級好朋友會在節目中擦出什麼火花呢？快跟我們一起看下去吧！
運動中心/綜合報導
2021-09-13 20:30:00｜2021-09-13 20:36:49
既然是「超級好朋友」，見面來個擁抱是必須的，但其實這是東哥的「陷阱」，抱完之後東哥馬上就和觀眾朋友分享說：「我以前抱泰山的時候不是這樣子，沒有辦法整隻手抱起來」，泰山聽完之後立刻反擊說他手也抱不了，看到他們這樣互相攻擊，主持人纁曖趕緊把話題拉回來，說想看泰山的六塊腹肌，但泰山回說他現在是「雙層」，逗得現場哈哈大笑。
要進入正題之前，東哥再開一槍，他說：「為了配合泰山，我特別把頭髮剪短」，泰山也非常不客氣地反嗆說：「你不要以為你頭髮可以用髮膠翹起來就驕傲囉」！泰山還補充說東哥的老婆曾對他說：「因為你的頭髮比較少，我只收你一百塊」，泰山講完這句話瞬間逗樂全場，隨後又開始繼續鬥嘴，讓主持人纁曖很無奈地說：「你們好像有很多私仇」。
鬥嘴鬥完了，把話題拉回到棒球場上，從球員轉任教練的泰山認為當教練的「話術」很重要，他說：「教選手就是要想辦法讓選手聽得懂，不是講一大堆大道理讓球員不知道你在說什麼，雖然當下問他有沒有聽懂他一定會說有，但他其實聽不懂」，另外泰山也補充說：「天份很重要，但後天的努力更加重要，能打到職棒代表有一定的天賦，但要如何維持長久，就要看他之後的努力」。
除了討論轉教練的甘苦談之外，他們兩人之間的「鬥嘴」依然不間斷，究竟他們又會為了哪些事情開始「吵架」呢？9/13（一）晚間十點，請準時收聽收看《野球名人房》，快來看東哥和泰山的「嘴砲大戰」吧！（編輯：吳忠育）