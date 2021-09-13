金正恩遭疑私下偷看韓劇　大讚這部內容與眾不同

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北韓媒體在報導中提到：「最近一部揭露軍部嚴重腐敗的韓劇《D.P 逃兵追緝令》大受歡迎。」表示該劇完整詮釋南韓軍旅生活的黑暗面，認為與先前其他韓劇的風格截然不同，劇裡地獄般的生活，明確點出士兵們被逼到迫切想逃兵的原因。該言論曝光後掀起熱議，南韓媒體指出，若金正恩政府能對此發表心得，代表北韓高層其實私下都有在關注韓劇。
韓劇《D.P 逃兵追緝令》講述逃兵追緝組的故事，找來丁海寅、具教煥主演，2人在劇中加入「逃兵追緝組」跑遍韓國南北抓逃兵，並試圖查出當事人逃兵的原因，希望能將逃兵的人平安帶回部隊，另外劇中也描寫在南韓軍隊中，老鳥對新兵各種不平等的對待。
事實上，前陣子討論度極高的《愛的迫降》，就曾描述北韓人的生活，以及北韓人民偷看韓劇的情形，金正恩政府怕人民被「感染」，所以才下令禁止人民看韓劇，強烈阻止南韓文化入侵。另外，日前也有一支北韓女演員集體洗澡的影片被曝光，網友除了好奇她們的尺度之外，也讚嘆北韓女星天生麗質。
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