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金正恩遭疑私下偷看韓劇　大讚這部內容與眾不同

▲北韓領導人金正恩被質疑私下偷看韓劇。（圖／美聯社／達志影像）
▲北韓領導人金正恩被質疑私下偷看韓劇。（圖／美聯社／達志影像）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-09-13 19:32:58｜2021-09-13 19:38:41

北韓領導人金正恩強烈排斥南韓文化，各種極端手段都讓人相當害怕，2020年底更推行《排斥反動思想文化法》，只要人民被抓到偷看「韓劇」，就可能要面臨15年勞改，傳播者甚至會被處死。不過近來金正恩政府卻罕見對外談論《D.P逃兵追緝令》劇情，間接透露當局私下也在偷看韓劇，引發外界關注。

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▲▼丁海寅（上下圖右）、具教煥劇中跑遍南北抓逃兵。（圖／Netflix）
▲韓劇《D.P逃兵追緝令》被金正恩政府公開討論，該劇由丁海寅（右）、具教煥（左）主演。（圖／Netflix）
北韓媒體在報導中提到：「最近一部揭露軍部嚴重腐敗的韓劇《D.P 逃兵追緝令》大受歡迎。」表示該劇完整詮釋南韓軍旅生活的黑暗面，認為與先前其他韓劇的風格截然不同，劇裡地獄般的生活，明確點出士兵們被逼到迫切想逃兵的原因。該言論曝光後掀起熱議，南韓媒體指出，若金正恩政府能對此發表心得，代表北韓高層其實私下都有在關注韓劇。

韓劇《D.P 逃兵追緝令》講述逃兵追緝組的故事，找來丁海寅、具教煥主演，2人在劇中加入「逃兵追緝組」跑遍韓國南北抓逃兵，並試圖查出當事人逃兵的原因，希望能將逃兵的人平安帶回部隊，另外劇中也描寫在南韓軍隊中，老鳥對新兵各種不平等的對待。

▲▼丁海寅（上下圖右）、具教煥劇中跑遍南北抓逃兵。（圖／Netflix）
▲丁海寅（右）、具教煥在劇中跑遍南北抓逃兵。（圖／Netflix）
事實上，前陣子討論度極高的《愛的迫降》，就曾描述北韓人的生活，以及北韓人民偷看韓劇的情形，金正恩政府怕人民被「感染」，所以才下令禁止人民看韓劇，強烈阻止南韓文化入侵。另外，日前也有一支北韓女演員集體洗澡的影片被曝光，網友除了好奇她們的尺度之外，也讚嘆北韓女星天生麗質。

▲網友讚嘆北韓女星顏值不低。（圖／朝鮮經貿文化情報DPRK臉書）
▲網友讚嘆北韓女星顏值不低。（圖／朝鮮經貿文化情報DPRK臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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