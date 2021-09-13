留給需要的國家！AZ疫苗研發者：並非所有人都要打第三劑

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，Delta變種病毒出現，也讓不少國家開始研擬加強注射計劃，但這恐怕也會使全球新冠疫苗更加分配不均。阿斯特捷利康疫苗（AZ）的主要研發者吉伯特（Sarah Gilbert）表示，沒必要全民接種第三劑，因為完全接種兩劑疫苗者的免疫力至今仍強，期盼疫苗分配狀況能更加平均。





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根據《BBC》報導，英國藥物暨保健產品管理局（MHRA）已經批准輝瑞/BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗及 AZ 疫苗做為第三劑加強針。英國疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）也在7月時頒布臨時建議，指出有超過3000萬的民眾都應接種第三劑、包括超過50歲以上的人成人都應接種第三劑。





不過這並非JCVI的最終指引，JCVI曾經指出，應該給免疫系統嚴重脆弱者施打第三劑，該族群約有 50 萬人。英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）表示，正在等候 JCVI 的最終建議，並有信心地認為第三劑加強針計畫會在 9 月底開始實施。





針對英國即將展開第三劑接種計畫，吉伯特先前接受《每日電訊報》採訪時坦言，她認為並非所有人都應施打第三劑，並且認為英國應該要向疫苗嚴重缺乏的國家提供疫苗。





吉伯特表示，向數百萬人提供第三劑加強針是一個複雜的決定，建議免疫系統較低下者和長者需要接種第三劑，但沒必要全民接種第三劑，因為這是一種浪費，而且完全接種兩劑疫苗者的免疫力至今仍有效。





因此吉伯特認為，英國應該將多餘的疫苗提供給世界上其他需要疫苗的國家，為每個人接種第一劑疫苗，因為第一劑疫苗的保護效果最為顯著。





吉伯特進一步表示，目前已知無法透過疫苗來完全阻斷病毒感染，再加上兒童染疫後的住院、重症與死亡率都非常低，因此不能理解急著對兒童接種疫苗有什麼好處，更呼籲12至15歲未成年者不需要接種疫苗。





目前全世界僅BNT疫苗核准，適用於未成年者接種，但是加州大學戴維斯分校的研究團隊發表最新結果指出，未成年兒童施打疫苗的反應結果，並不一定有正面的作用。





根據《Our World in Data》最新數據顯示，目前英國當地接種第一劑疫苗比例來到71%、已完整接種兩劑的比例則是65%，在全球來說疫苗接種率算是名列前茅的國家。



