澳洲開始為孩童施打疫苗　新州籲民眾加快接種

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新州的成年人目前完整接種疫苗的比率為46%，略高於全國平均值42%。
貝雷吉克利安在首府雪梨的新聞簡報會上表示：「我要告訴那些沒有打疫苗的人，那是你們的選擇，但是當我們的接種率達到80%的時候，不要期待能和接種疫苗者享有一樣的自由。」
她也說：「疫苗接種率持續上升，但速度有點慢了下來，我們鼓勵每一個人都去接種疫苗。」
在雪梨，完整接種疫苗者從今天起已經解除部分限制，允許5人在室外會面。而在雪梨疫情最嚴峻的12個郊區，則是允許同一家庭的成員在戶外聚會2小時。
澳洲正急切試圖控制傳染力極強的Delta變異株疫情。疫情在6月從雪梨爆發，蔓延至墨爾本與坎培拉，迫使全國2500萬人口裡有近半必須面對封城。但在澳洲其他州的首府僅有極少確診案例，甚至零確診。
急遽升高的疫情令澳洲聯邦政府緊急尋求疫苗供給。歐盟運送的100萬劑莫德納疫苗已於昨天抵達，澳洲過去2週也與英國和新加坡達成疫苗交換協議。
同時間，由於確保了額外疫苗來源，澳洲政府宣布從今天起將擴大讓100萬名12至15歲孩童接種COVID-19疫苗。
疫苗施打工作小組負責人弗里文（John Frewen）說，到了10月中，疫苗數量將能讓所有可以接種的人完整接種。
他今天告訴澳洲廣播公司（ABC）：「我們有供給來源，也有分發網絡，現在只需要民眾站出來，去預約然後接種疫苗。」
澳洲目前累計約7萬5300例確診病例，當中1098人病故，但最近一波疫情的死亡率較去年降低。
新南威爾斯州今天新增1257例確診，隔壁的維多利亞州有473例，是2021年至今確診人數最高的一天。（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1100913