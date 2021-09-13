林右昌同框東奧羽球男雙金牌李洋 爭取青少年訓練中心
東奧羽球男雙金牌選手之一的李洋及帶隊教練陳宏麟，今（13）日與同是基隆高中校友的基隆市長林右昌，一起歡喜回「娘家」；林右昌表示，將積極向中央爭取，在基隆打造全台第一座青少年羽球訓練中心，發掘更多具有潛能的羽球人才。
記者陳志仁／基隆報導
2021-09-13 19:28:52
林右昌指出，由於李洋跟啟蒙的教練鄭永成，都希望能在基中打造國家級的青少年羽球訓練中心，他也特別為此向總統蔡英文請命，希望蔡總統能親自到基中給予支持；並強調已全力向教育部、行政院，甚至向蔡總統爭取，也會讓更多人了解基中這麼多年來為羽球運動付出的心血與努力。
林右昌也以在地基隆特色的伴手禮，贈送給選手跟教練，包含著名的精釀啤酒、米香、七堵有機蜂蜜、印有基隆地圖運動毛巾的「事事如意」禮，及具基隆人日常的「生活寶物」徽章；另基隆市明德國中的學生，也自發性以創客的技術製作光雕獎牌送給選手及教練，希望讓基隆市的羽球發展繼續發光發熱。
教育處說，李洋曾代表基隆市參加全中運拿下男雙第3名，陳宏麟在民國94年曾代表基隆市勇奪全國運動會的羽球男雙冠軍，2人亮眼的成績，也展現站上奧運殿堂的實力，在東京奧運拿下台灣的首金；林右昌、奧運英雄及基隆高中的師長們，也在石板上簽名，並寫下鼓勵話語，期能一步一脚印、美夢成真。