賈靜雯疫情期間快崩潰　女兒搗蛋「化妝品塗滿臉」

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日前三級警戒時，賈靜雯發明很多遊戲，做給寵物樂高樂園，賈靜雯分享邊玩邊生活很重要，「起碼我還能做到自己的事情，把運動做好。」提到疫情間很多父母都瀕臨崩潰邊緣，賈靜雯說自已也不例外，家裡小的2個女兒，一早就迫不急待換上公主裝，「一大早拿我的化妝品塗滿臉， 眼影、耳環、貼紙、亮片，全部都打扮好，但我就很崩潰，唇膏斷一半、腮紅挖一坨。」讓她好氣又好笑的是，女兒後來擦口紅，還會叫她幫忙把多出來的擦掉，疫情期間每天在幫女兒卸妝的崩潰狀態甦醒，賈靜雯笑說：「還好我的職業是演員，化妝、卸妝、打扮對我來講算滿輕鬆的。」她也開心女兒愛漂亮：「不會打打鬧鬧，就是愛角色扮演，這是生女兒可愛的地方。」
孩子是父母一輩子的課題，本身有3個女兒的賈靜雯，被問到是否會擔心孩子的未來？她侃侃而談，只要是父母都會擔心自己的孩子，她一笑自認：「尤其，我是比較操心型的母親。」她是跟著孩子成長而成長，才悟出：「擔心不能解決一切事情，只是徒增自己煩惱，倒不如學著放鬆，陪孩子面對人生起伏。」她舉例女兒確實有讓她擔心的地方，「她從小碰撞很多，個性是先做了再說，東西拿起來就先放嘴巴，我真的神經會很緊繃。」後來賈靜雯發現與其擔心，女兒還是會碰撞，「不如先跟她講完，只要評估沒有危險，就試著放手，不要保護得太好。」賈靜雯得到的收穫是，「從她身上看到我在緊張，孩子總會想探索這個世界，就陪著她，就算受傷了，我在旁邊就好。」
探訪愛奇兒家庭，賈靜雯頗有感觸，愛奇兒的父母需要用100倍的力氣，才能守護自己的孩子，賈靜雯表示身邊有1、2個這樣的家庭，雖然小孩不像愛奇兒那麼明顯，「但他們停不下來，就會讓父母無法喘息，是人都需要喘口氣歇息。」除了健全的機構和單位給予協助外，旁人能做的只能給予關懷，到頭來還是家長24小時要面對自己的孩子，「老實說我很心疼，我們需要給他們一些力量，讓他們得以轉化成愛，繼續源源不絕地給到小孩。」被問到是否會擔心？賈靜雯吐露智慧：「與其說擔心，不如化成一種力量，讓擔心變成實際的關心，幫助到慈善機構，也讓社會上多些同理的眼光，讓愛奇兒父母的重擔減輕，能夠繼續往前走。」
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