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賈靜雯疫情期間快崩潰　女兒搗蛋「化妝品塗滿臉」

▲賈靜雯在家育兒瀕臨崩潰。（圖／愛最大慈善光協會）
▲賈靜雯在家育兒瀕臨崩潰。（圖／愛最大慈善光協會）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-09-13 21:00:00｜2021-09-13 21:21:21

金鐘視后賈靜雯（Alyssa）應愛最大慈善光協會之邀，親自走訪擁有2位自閉兒的孫爸爸家庭，為天使心家族基金會的「愛奇兒家庭救助計畫」發聲。忙碌於工作和家庭之間的賈靜雯，被問到如何喘息？她的答案令人難忘：「我出來工作也是一種放鬆。」她表示自己跟孩子相處很緊密，有時關係比較緊張時，工作也是透氣。她分享：「我學到一點，就是跟小孩相處不能只要求，而是要換位思考跟她們一起玩。」像是2個女兒咘咘、波妞喜歡化妝，賈靜雯三級警戒期間在家，就當女兒們專屬彩妝師，每天醒來就幫女兒卸妝，有時候不免覺得好崩潰。

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▲賈靜雯為公益發聲。（圖／愛最大慈善光協會）
▲賈靜雯為公益發聲。（圖／愛最大慈善光協會）
日前三級警戒時，賈靜雯發明很多遊戲，做給寵物樂高樂園，賈靜雯分享邊玩邊生活很重要，「起碼我還能做到自己的事情，把運動做好。」提到疫情間很多父母都瀕臨崩潰邊緣，賈靜雯說自已也不例外，家裡小的2個女兒，一早就迫不急待換上公主裝，「一大早拿我的化妝品塗滿臉， 眼影、耳環、貼紙、亮片，全部都打扮好，但我就很崩潰，唇膏斷一半、腮紅挖一坨。」讓她好氣又好笑的是，女兒後來擦口紅，還會叫她幫忙把多出來的擦掉，疫情期間每天在幫女兒卸妝的崩潰狀態甦醒，賈靜雯笑說：「還好我的職業是演員，化妝、卸妝、打扮對我來講算滿輕鬆的。」她也開心女兒愛漂亮：「不會打打鬧鬧，就是愛角色扮演，這是生女兒可愛的地方。」

▲賈靜雯（右一）探訪愛奇兒家庭。（圖／愛最大慈善光協會）
▲賈靜雯（右一）探訪愛奇兒家庭。（圖／愛最大慈善光協會）
孩子是父母一輩子的課題，本身有3個女兒的賈靜雯，被問到是否會擔心孩子的未來？她侃侃而談，只要是父母都會擔心自己的孩子，她一笑自認：「尤其，我是比較操心型的母親。」她是跟著孩子成長而成長，才悟出：「擔心不能解決一切事情，只是徒增自己煩惱，倒不如學著放鬆，陪孩子面對人生起伏。」她舉例女兒確實有讓她擔心的地方，「她從小碰撞很多，個性是先做了再說，東西拿起來就先放嘴巴，我真的神經會很緊繃。」後來賈靜雯發現與其擔心，女兒還是會碰撞，「不如先跟她講完，只要評估沒有危險，就試著放手，不要保護得太好。」賈靜雯得到的收穫是，「從她身上看到我在緊張，孩子總會想探索這個世界，就陪著她，就算受傷了，我在旁邊就好。」

探訪愛奇兒家庭，賈靜雯頗有感觸，愛奇兒的父母需要用100倍的力氣，才能守護自己的孩子，賈靜雯表示身邊有1、2個這樣的家庭，雖然小孩不像愛奇兒那麼明顯，「但他們停不下來，就會讓父母無法喘息，是人都需要喘口氣歇息。」除了健全的機構和單位給予協助外，旁人能做的只能給予關懷，到頭來還是家長24小時要面對自己的孩子，「老實說我很心疼，我們需要給他們一些力量，讓他們得以轉化成愛，繼續源源不絕地給到小孩。」被問到是否會擔心？賈靜雯吐露智慧：「與其說擔心，不如化成一種力量，讓擔心變成實際的關心，幫助到慈善機構，也讓社會上多些同理的眼光，讓愛奇兒父母的重擔減輕，能夠繼續往前走。」


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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