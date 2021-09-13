南投規模5.6地震　氣象局：偶發性與921無關

今（13）日晚間6時41分，在南投縣發生一起規模5.6的有感地震。對此，中央氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，這起地震與1999年的921大地震無關，初步分析，這次地震震央所在的地質特性來看，應是一個孤立地震，未來餘震不多，民眾不用擔心。
記者張志康/綜合報導
2021-09-13 19:58:38
陳國昌表示，這次地震的震央在南投縣仁愛鄉，與1999年921大地震的震央相距超過36公里，且這次地震的震央深度達46.9公里，與921大地震相較，車籠埔斷層深度僅8公里，可以確定兩者並無相關。
至於確切的發生原因，陳國昌表示，很難清楚認定，比較可能是偶發性能量釋放，但也不是大地震前兆，預估未來2到3天還有規模3到4的餘震。
陳國昌進一步指出，這次地震的震央地質為變質岩地區，屬於比較堅硬的岩體，今天的能量釋放，也許是這幾十年來有小的破裂，累積到今天在一個點釋放。他說明，若該處累積能量沒有釋放完，應該緊接著馬上有規模接近的餘震，但到目前為止都沒有，顯示這是個孤立的地震，未來餘震不多，民眾不用太擔心。
陳國昌透露，這次地震震央所在地，近50年來第一次發生規模5以上的強震，就連規模4以上的地震都不多，最近一次是2016年規模4.5地震，再上一次為2001年規模4.1，再往前就是1988年的規模4.0地震。