鄭照新請辭稱蔣根煌聲明非本人發出　蔣駁斥：瞎掰亂講

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對此，蔣根煌表示，該聲明就是他本人所寫，並由他發給中常會群組，並強調朱立倫確實在政見會的前一天晚上向他告知，政見會後還有行程要先走，並取得他的同意，「沒想到隔天自己人互相攻擊、放大，鬧成這樣」
蔣根煌嘆氣表示，一場單純的政見發表會，卻演變成黨內自己人打自己人，讓外界看笑話，「鄭照新也沒有向我證實，根本瞎掰、亂講。」
鄭照新晚間回應表示，蔣根煌在選舉過程中有諸多承擔，大家都能理解，但中常會的做法引起爭議，也不排除是議長不好意思拒絕朱，但不應由議長或黨的形象在承擔，事後處理的方式與態度也讓其他陣營更不滿，他今日的請辭是捍衛國民黨的形象。
鄭照新說，國民黨不應活在國王的新衣中，為社會所嘲笑而不視之。對於黨員來說這場選舉有比黨內選舉更重要的事情，就是展現黨的尊嚴與格調，「在這種全國矚目的重要場合發生這種差錯，大家要想辦法來彌補」。
鄭表示，卓伯源等其他候選人也對朱立倫的離席早退有意見，這件事情本身就不該發生，中常會運作方式更不符合社會期待，蔣根煌的聲明也與事實有出入。此外，鄭照新強調，呼籲常會要看見千萬黨員的不滿，而不是常會裡面大家滿意就好。
朱立倫辦公室轉發蔣根煌聲明：
1.中常會之黨主席政見發表會邀請本黨黨主席候選人們向中常會報告政見與理念，沒有採用選舉辯論會的進行方式，也不需要交叉詰問環節，大會議程也沒有設定每位候選人要全程在場，會議議程就是單純呈現候選人完成自己的政見與理念的報告即可。
2.朱前主席在事前曾向本人表達將於完成報告後先行離開，也取得本人同意，一切符合會議程序。
3.此事僅是國民黨黨內常會例行程序，不需刻意放大操作，甚至成為候選人之間互相攻擊的話題。盼黨內選舉能回歸政見訴求，才是本黨黨員與社會大眾之樂見。