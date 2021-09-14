中秋大樂透加碼！「5星座」偏財運旺　第一名有望中大獎

台灣彩券公司近日宣布，2021年中秋雙十加碼總獎金高達8.4億元，其中，大樂透從9月7日起共加碼168組100萬元，目前已開出27組，尚有141組獎項未開出。對此，「清水孟國際塔羅」小孟老師就分析指出，「5星座」投資偏財運旺，中秋節前將喜獲好運！





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▲台灣彩券公司宣布（2021）年中秋雙十加碼總獎金高達8.4億元5款熱門遊戲齊加碼，其中大樂透加碼168組100萬元。（圖／記者顏真真攝）

× ▲台灣彩券公司宣布（2021）年中秋雙十加碼總獎金高達8.4億元5款熱門遊戲齊加碼，其中大樂透加碼168組100萬元。（圖／記者顏真真攝）

Top5、金牛座：偏財來臨，福星加持





金牛座中秋前後，受到太陽入偏財宮，是很適合投資理財的時刻，偏財宮非常好，這對你的投資與購買彩券方面能帶來好運氣，但也要另外提醒金牛朋友們，雖然有福星加持，也是要仔細研究一些投資事宜，不宜聽信一些奇怪門路的消息就做投資，這對你風險可能會增多，自己做功課投資會是最保險的方式。





Top4、獅子座：投資獲利，好運不斷





獅子座的朋友們，中秋前後太陽轉入財帛宮位，你們對自己的金錢與資源會特別有意識，你很想去研究或透過不同方式來增加自己的資產，而你的企圖心也能使你去研究各種生財之道，中秋前雖然你在投資市場上會大賺一筆，但還是要留意不要太過失心瘋追求高點或數量的投資，另外，想購買彩券的朋友受太陽引力影響，多穿黃色衣服或吃黃色水果都能讓你財富亨通。





Top3、天蠍座：中到小獎，開心不已





天蠍座中秋前後金星移入本命宮，顯示中秋前後容易有小財進來買彩券易中到小獎，若你最近有剩下來的統一發票也可以拿出來對獎，若你想參加網站所舉辦的贈獎活動也能抽到小獎項，雖然不多但是不無小補，建議多穿綠色衣服，能讓財運滿分。





Top2、處女座：用錢滾錢，找到方法





處女座的朋友們，太陽入命宮加上水星與火星加速進入財帛宮，中秋前後你可以開始把一些多的資金拿來做一些投資，必定能夠用錢滾錢，若是你已經有很熟悉的投資模式，而且也一直是正向結果，請你保持這樣的好習慣繼續經營，若是之前不太理想，中秋後對你來說是改變新理財方式的好時機，不要擔心自已會損失太多，可以用小額方式，實驗你想要的方式，只要你願意開始，慢慢就會找到適合你投資理財的方式，而且會讓你有自信，用這樣的方式會對你有利。





Top1、雙子座：抽到大獎，財運滿分





雙子座的人受到水星與火星進入偏財宮，因此偏財運很好，中秋前後若你想要買彩券苦無號碼，不妨可以多詢問周邊的朋友，很多人都馬不停蹄的在找財神爺，但慕然回首時其實財神爺就在你身邊。除此之外，你若想參加任何抽獎活動都有中大獎的機率，建議多穿紅色的衣服能讓財運滿分。（編輯：許苡晴）





▲星座命理專家小孟老師。（翻攝自「小孟老師星座塔羅牌之清水孟 」臉書）