莫允雯跨坐吳念軒叫出聲 吻戲太投入「手伸進衣服摸」
莫允雯、吳念軒在《戀愛是科學》姐弟戀進展神速，昨（12日）播出莫允雯大膽跨坐吳念軒的親密戲，吳念軒當下看到劇本時沒想這麼多，正式開拍時雖不緊張，但要邊記動作、邊記走位，總共拍了10幾次，有一次不小心摸到衣服裡面，嚇得他馬上將手抽出來再繼續演，他也大讚莫允雯是個大方不扭捏的女生，有一幕莫允雯跨坐吳念軒腿上，拍攝前一天莫允雯剛好上健身房，導致拍攝當天雙腿肌肉很緊繃，身體無法延展，莫允雯腿一張，跨坐在吳念軒身上就開始痛得哇哇大叫，讓吳念軒笑說：「不知道我們在拍戲的人還以為妳怎麼了。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-09-13 21:49:49｜2021-09-13 21:50:05
莫允雯給此次「床伴」吳念軒的評價很不錯，原因是吳念軒雖穿衣服拍攝，但事前仍狂健身並刻意節食，就是為了給莫允雯好的印象。兩人歷經8個月的相處，已有十足的默契與信任，在拍攝床戲前也和導演做了許多討論，因此兩人都很放心地交給彼此，莫允雯透露自己沒有做太多準備，但有很貼心的去刷牙，在導演喊開拍前一秒，她和吳念軒的眼神都透露「準備好了？來！」的絕佳默契。 莫允雯認為除了展現激情外，更多的是表達對彼此心靈的確認，因此莫允雯笑說：「我們沒有要跟林禹、鄭暐達比哪對激烈，我們的賣點是除了激情外還有更多的愛情在裡面，接吻的方式帶有節奏感，忽快忽慢，才會有激情又浪漫的感覺。」 為了這場床戲，吳念軒跟著林禹和鄭暐達勤去健身房，但對於露身材還是覺得沒自信，他開玩笑說：「看到他們兩個的身材，都怕我露了會影響收視率。」吳念軒也表示只要是劇情需要，日後不排斥再接演有激情的戲，但不會為了純粹裸露或展現激情而拍。