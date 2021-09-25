金鐘56／竇智孔拚20年主持有成　肖想搭檔女神林依晨

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▲竇智孔將以節目《世界第一等》角逐「生活風格節目主持人獎」。（圖／竇智孔臉書）

× ▲竇智孔將以節目《世界第一等》角逐「生活風格節目主持人獎」。（圖／竇智孔臉書）

一早被這樣開朗的女孩拍了肩膀，我想我已經是全宇宙最幸運的人了。」

▲竇智孔（右）和林依晨（左）合作過連續劇《天外飛仙》。（圖／竇智孔IG）

× ▲竇智孔（右）和林依晨（左）合作過連續劇《天外飛仙》。（圖／竇智孔IG）

▲竇智孔從小對於「得獎」並沒有太多得失心。（圖／竇智孔臉書）

× ▲竇智孔從小對於「得獎」並沒有太多得失心。（圖／竇智孔臉書）

▲竇智孔（右）被郭彥均（中）發自內心的鼓勵感動到。（圖／請問今晚住誰家YouTube）

× ▲竇智孔（右）被郭彥均（中）發自內心的鼓勵感動到。（圖／請問今晚住誰家YouTube）

▲小鬼（右）生前和柯有倫（中）、竇智孔（左）合作友情之歌《扛得住》。（圖／滾石唱片提供）