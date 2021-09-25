金鐘56／竇智孔拚20年主持有成　肖想搭檔女神林依晨

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面對來自不同的競爭對手和前輩，竇智孔認為每個人都有最適合主持的節目類型，所以很難說比較看好誰入圍，謙虛表示大家實力都不容小覷、各有所長，對他而言，自己的努力付出有被看到就已經很滿足，入圍就是肯定。
被問到最想與誰搭檔主持節目，竇智孔起初謙虛表示自己能力還不及可以挑選搭檔，不過如果可以，會想要嘗試跟以前合作過的林依晨一同主持：「但她應該不太可能主持，她是女神級的人物，她私底下很可愛，所以我覺得她如果出外景會有很不一樣的氛圍，會看到她老公才看得到的一面。」竇智孔也大讚林依晨私下非常具有親和力，是一個很棒的女生。事實上，竇智孔和林依晨在10多年前合作過連續劇《天外飛仙》，他也曾在IG開心透露和對方巧遇的小確幸：「一早被這樣開朗的女孩拍了肩膀，我想我已經是全宇宙最幸運的人了。」
竇智孔坦言自己從小在任何比賽、運動競賽中，對於「得獎」並沒有太多得失心：「我覺得就是在跟自己比賽，會想要專精在某些事情上，讓自己變得更好。」表示在主持《世界第一等》時，自己會不斷地思考，如何將來賓背後的心聲、心血來呈現給觀眾：「我會去思考要如何讓受訪者在聊天之中，說出他們的故事，又能寓教於樂。」而在結束錄影後，竇智孔也會去檢討是否能再將問題走深，或是有哪些是觀眾更想關注的內容。
而除了《世界第一等》之外，竇智孔也有與郭彥均一同主持節目《請問今晚住誰家》，表示對方在自己主持之路上，是非常重要的一位貴人：「他會一直跟我說，小竇你真的很適合主持這個節目，這節目就是你的，把你心裡想問的問題，代替觀眾問出來。」坦言被郭彥均發自內心的鼓勵感動到。
竇智孔曾和柯有倫、小鬼（黃鴻升）一同演唱《扛得住》，歌曲中真摯的兄弟情令人稱羨，讓許多粉絲都非常感動，竇智孔透露想和小鬼完成的事情非常多，大讚對方是一個會把夢想直接實現的人：「他不會輕言放棄，會堅持一步一腳印，穩穩的、扎實的去達成，就好像他在畫畫一樣。」坦言能認識小鬼難能可貴，形容對方不僅是自己心中的榜樣，也是一個傳奇人物。