日相之爭／「政治黑馬」河野太郎參選　撇改革盼奪保守票

自從日本首相菅義偉宣布將不爭取9月底的總裁大位，並將辭去首相職務之後，日本行政改革擔當大臣河野太郎在10日時宣布參選，成為繼岸田文雄、高市早苗後第三位投身選舉的候選人。《日本經濟新聞》最新民調顯示，河野太郎被最多受訪者認為「最適合擔任自民黨總裁」，目前民調也以31.9%領先兩位候選人。但即使有著高人氣，河野太郎表態參選時，對於重大議題立場轉為保守，盼望能再多拉攏黨內的保守派。





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現年58歲的河野太郎出生名門，雖然不及前首相安倍晉三的「一家三首相」，但是仍赫赫有名的政治世家。河野太郎的父親河野洋平曾任自民黨總裁、副首相、內閣官房長官、外務大臣、眾議院議長等要職，祖父河野一郎也當過副首相，叔公河野謙三則是參議院議長。雖然河野太郎的外高祖父伊藤忠兵衛並非政治名人，卻是伊藤忠商事創辦人，名號也相當響亮。





河野太郎不僅家世好，自身學經歷背景也亮眼。雖然當年先考上慶應大學經濟系，但在父親栽培指導之下，在入學同年休學赴美，1982年於美國喬治城大學專攻比較政治學，也曾於美國政界擔任過助理，最為人所稱道的，就是能說一口非常流利，幾乎聽不出有日本腔的英語。





回國之後，河野太郎在商界打滾多年，1996年決定繼承父祖衣缽，投入國會大選。身為安倍晉三愛將的他，也曾在安倍內閣中擔任過外務大臣、防衛大臣等要職。菅義偉上台後，河野太郎獲留用擔任行政改革大臣，並在新冠肺炎疫情爆發之後，兼任疫苗取得與調度任務。





▲河野太郎屢獲安倍晉三重用，曾在安倍內閣擔任過外務大臣、防衛大臣等要職。圖為河野太郎2020年訪美，與美國時任國防部長艾斯培會面。（圖／美聯社／達志影像）

雖然河野太郎屢獲安倍晉三重用，但是他過去「敢說直言」，在自民黨內也經常批判主流意見。不但反對安倍晉三參拜靖國神社，在防衛大臣任內，也曾經以「飛彈助推器掉落恐有安全疑慮，修改成本過高、部署時間也會大幅延後」為由，逕自叫停安倍政府的重要防衛政策—陸基神盾系統，引發輿論熱議。





不過他10日宣布參選記者會中，可以發現他這一次選戰中更改路線。對於核電政策，絕口不提「廢核」，僅表示核電會歸零，指出目前現實狀況是「在確保安全無虞的前提重啟核電」。而過去認同日本史無前例的「母系天皇」概念，也以「日本最重要的基礎，就是證明了悠久傳統、歷史與文化的皇室及日語」的說法，有意平息黨內保守派人士普遍對河野「感冒」的現況，可以看出他所採取的策略，就是修正至今所選擇的路線，試圖爭取更廣泛的黨內支持。





有別於同樣曾任外務大臣的父親河野洋平有著強烈親中的立場，過去還因發表「承認、反省慰安婦問題」的「河野談話」，獲得中國與韓國的肯定。河野太郎在擔任防衛大臣時，對於南海及釣魚台議題上保持強硬態度，屢次強調中國的軍事威脅，並表示日本需要加強自身防衛。





河野太郎在今年8月27日出版新書《推動日本前進》中也表示，為了應對軍事力量急速擴張的中國，應維持並強化日美同盟，並尋求與持有共同價值觀的亞洲各國建立同盟組織。他也坦承在擔任外務大臣時，雖沒說過中國是威脅，但是作為防衛大臣，必須直言，中國已經成為日本的安全威脅。





▲河野太郎擔任防衛大臣時，在南海及釣魚台議題上保持強硬態度。圖為河野太郎擔任外務大臣時，於2019年中日韓外長會與中國外長王毅會面。（圖／美聯社／達志影像）

相較於一般政治人物只在網路上發佈工作相關內容，河野太郎不走傳統路線，擅長網路對話，在社群媒體上也相當活躍，更被稱為是「網紅政治家」。他過去訪問中國時，曾在推特上發出與中國外交部發言人華春瑩的自拍，讓日本網友意外發現華春瑩的另一面。還曾經有網友發起了「如何在網上發出河野太郎的名字卻不被他發現」的挑戰，使用標點符號拼寫、3D建模的，甚至是摩斯密碼，仍被這位網路重度使用者的政治家發現並且轉發。最近還有網友表示自己因意見與河野太郎相斥而被其拉入黑名單，在網路上也引發批評聲浪，對此，河野太郎僅表示「這種做法沒有問題」。





▲河野太郎被稱為是「網紅政治家」，在社群媒體上相當活躍。圖為河野太郎2019年與中國外交部發言人華春瑩自拍。（圖／翻攝自推特）

日本東京大學東洋文化研究所教授松田康博表示，河野太郎的溝通方式很直接，在日本政治家裡較少見，卻是美國最喜歡的類型。比起默默做事的岸田文雄，河野太郎更懂得如何推銷自己。





而相較於岸田文雄，河野太郎也獲得更多年輕人支持。近日一項民調顯示，在18至29歲人群中，河野太郎獲得了32%的支持率，與岸田文雄獲得的5%相比，具有壓倒性優勢。《日本經濟新聞》最新民調顯示，河野太郎被最多受訪者認為「最適合擔任自民黨總裁」。但河野太郎的風格不見得能受到自民黨主流政治人物的喜愛，特立獨行、標新立異的性格也可能成為他政治仕途上的障礙。



