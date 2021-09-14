3縣市高溫警訊！午後強對流發展　留意豪雨

中央氣象局指出，今（14）日中南部地區整天不定時仍有陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨，主要在北臺灣的山區較明顯，並有局部較大雨勢發生的機率；溫度部分，天氣炎熱，目前針對台北市、新北市、台東縣發布高溫警訊，最高溫有機會來到36度。
記者孫唯容/綜合報導
2021-09-14 08:01:17
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今晨4時紅外線雲圖顯示，中颱「璨樹」已在長江口外，台灣西南部有對流雲消長。最新(14日2時)「路徑潛勢預測圖」顯示，「璨樹」進入「鞍形場」，導引氣流弱、呈現滯留打轉現象，週四（16日）才逐漸向東北東移動，「上海」在「不確定性範圍」邊緣，但預測路徑並未上陸，直接侵襲「上海」的機率已降低。
吳德榮表示，最新(13日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至週五（14至17日）各地晴朗、白天炎熱，應注意防曬、防中暑；午後有強對流山區發展，擴展至部分平地，需防範劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)的發生；清晨西南風與陸風輻合，西南部亦有局部陣雨或雷雨的機率。今日各地氣溫：北部23至35度，中部23至35度；南部24至33度，東部23至36度。週六（18日）各地晴朗、白天炎熱，應注意防曬、防中暑；午後有強對流發展，仍應注意較大降雨。
最新模式模擬顯示，下週（19）日至中秋節的下週二（21日）各地晴朗、白天炎熱，應注意防曬、防中暑；天氣穩定，只有山區午後有局部短暫陣雨的機率，影響很小。