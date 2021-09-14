抄了前副總統家還拍片！塔利班號稱 搜到大量現鈔、金條
阿富汗首都喀布爾8月淪陷、總統甘尼(Ashraf Ghani)落跑後，前副總統沙雷(Amrullah Saleh)自封看守總統，誓言絕不會向塔利班組織低頭，將奮戰到最後一刻。反抗勢力最後據點龐吉夏遭攻破後，沙雷行蹤不明，有消息指出他已前往鄰國塔吉克。而塔利班文化委員會的多媒體分部長穆塔基(Ahmadullah Muttaqi)本週一在社交網站Twitter上傳一段短片，聲稱在沙雷的家中，發現大量現鈔及黃金，估計總值超過650萬美元。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-09-14 08:31:09｜2021-09-14 08:33:56
綜合外媒報導，穆塔基在推特上po出一段短片，多名疑似是塔利班成員展示了他們找到的財富，地點據悉是在沙雷的家中，塔利班成員檢視他們找到的行李箱，發現多疊整齊鈔票，還有收藏金磚的盒子。穆塔基並在推特上打下：「在阿姆魯拉·沙雷的家裡，650萬美元和18塊金磚，已經落入了伊斯蘭酋長國的軍隊之手。」
報導指出，目前反抗軍陣營還有沙雷本人，都尚未對這個消息發表評論。
除了沙雷，阿富汗前總統甘尼上月匆忙逃離喀布爾時，也被外媒爆料帶走大量財務和現金，甚至多到4輛汽車及一架直升機都裝不下，只好把部分鈔票留在飛機跑道，甘尼事後透過影片否認捲款潛逃，並說離開阿富汗是為了避免更多殺戮。
塔利班本月6日宣稱，已完全征服最後反抗勢力據點龐吉夏河谷後，沙雷及另一名反抗軍領袖小樹德(Ahmad Massoud)不知所蹤，而沙雷在3日po出的最後一則推文中，仍誓言將繼續抵抗，捍衛阿富汗的國家尊嚴。