張亞中送考紀會　江啟臣留言朱立倫FB：非我職權望您詳查

國民黨主席選舉候選人張亞中13日因連日以「AIT美國線民事件」攻擊對手國民黨前主席朱立倫及500萬美元支票烏龍被送考紀會。對此，朱立倫13日深夜10點57分在臉書重申朱辦已發出的三點聲明，強調對過程一無所知，對會議結果錯愕，希望黨中央收回成命。而江啟臣11點36分自稱「晚輩」留言回應，澄清他已經請假參選，目前黨務「非我職權」。





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江啟臣說：「朱前主席晚安。啟臣已經在8/17請假參選下屆主席，目前黨務，因參選中非我職權。」並指出，選務部分，因他也是候選人更無權過問，這不僅是保護國民黨全體黨工遵守行政中立的規範，更是期待這場選舉能公平公正，選出符合黨員期待的候選人。





江啟臣更意有所指地指出，選監會議臨時召開，代表他與會的新北市議員陳明義，因為會議臨時召開不克出席，而代表朱立倫的前中常委姚江臨有親自出席，會議情形，姚江臨一定清楚，江啟臣更對朱立倫喊話說：「望您詳查」。並提到，國民黨是中華民國最大的在野黨，受全民託付甚深，期待選舉過程能讓國民黨越選越團結。





對此，網友留言紛紛表示：「江啟臣第三段的潛台詞笑死XD」、「只有朱立倫的代表出席這場會議，誰在搞鬼很明顯」、「民進黨執政這幾年來誰在做事承擔，誰在修身養性，大家心理有數！當曙光來臨時，卻在周處之流推舉，想強佔霸位..」、「江啟臣大家都在誇你厲害，這一招把張除掉，嫁禍給朱？高招？」、「這內容搞不好都是鄭照新按的ENTER」。



