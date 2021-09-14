藍主席選舉未談新竹合併　鄭運鵬：腦袋只有92共識與中國

近來大新竹合併升格議題引起廣大討論，民進黨立委鄭運鵬今（14）日表示，此事對新竹的治理和發展一定有利，對多數縣市民也絕對有利，只會對少數政客不利，如此一定就會進入「候選人考量」和「政黨考量」，這都是少數人為了自己的選舉，在找理由阻止地方升格的進步，

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鄭運鵬說，他相信多數縣市民都看得懂，只是政黨成見蒙蔽了自己的判斷。地方制度可以是「修憲層次」的問題，大可不必為了新竹量身訂作，或「因竹廢食」。他說，立法院即將開議，這會期是修憲委員會大展身手的時刻，總統蔡英文和民進黨應該跳脫其從第6屆任期堅持到現在的《地方制度法修正案》，大膽從憲政層次來討論國土和規劃問題。

鄭運鵬說，他主張簡化政府層級，全國縣市全面升格，廢除人口條件，要不要合併升格由各地自行討論，無共識者，2026年以新北、桃園模式就地升格。

鄭運鵬說，有共識者，2022年實施升格選舉，得延任之鄉鎮市長比照過去案例，得以區長延聘1屆；無共識者，則在2026年實施，鄉鎮市長不再延任禮遇。

另鄭運鵬也提到，其實對國民黨來說，現在剛好是黨主席選舉，明年的地方選舉，又是這一任主席任期內的重頭戲，有為的候選人們應該拿地方制度的議題來作為選舉主軸，好好辯論一番。

鄭運鵬說，可惜的是，這些候選人們腦袋裡面只有中國，只有回到92共識，國內政治除了喊口號、提數字、2022要贏幾席，根本沒有國政藍圖。