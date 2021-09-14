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江啟臣駁斥設局：陳明義沒受邀臨時會議！別把鍋甩到我這

▲國民黨主席江啟臣駁斥張亞中送考紀會一案與他有關。（圖／記者羅婉庭攝，2021.09.14）
▲國民黨主席江啟臣駁斥張亞中送考紀會一案與他有關。（圖／記者羅婉庭攝，2021.09.14）

記者羅婉庭／台北報導

2021-09-14 09:59:30｜2021-09-14 10:09:17

針對國民黨主席選監小組決議將台大教授張亞中言行送考紀會查明，國民黨主席候選人江啟臣被質疑背後操作、設局，江啟臣今（14）日嚴正駁斥，強調江陣營的委員陳明義並無被通知出席臨時會議，「別把鍋甩到我這」。

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江啟臣上午受訪表示，他昨晚發表聲明，反對臨時會議的結論，且江陣營所指派的選監委員陳明義沒有被聯繫到，等到結論出來，他也感到很錯愕、反對，要求重新召開會議討論。

至於對朱立倫「設局」的質疑，江啟臣表示，網路上不少圖片、貼文指向江陣營精心設計，他再次反駁「絕對不是事實！」 

江啟臣直言，選監小組要處理選務，不是處理這樣的事情，他強調自己已經提案送至組發會，轉給選監委員會重新討論，並持反對立場。

江啟臣說，黨內民主要開大門走大路，舉辦辯論會的目的就是將疑問放到檯面上，讓候選人坦率回答。

外界也分析將張亞中言行送考紀會，並將主因指向朱立倫，讓江啟臣漁翁得利。對此，江啟臣不滿表示，「我還很擔心被害！怎麼把鍋甩到我這邊來？」江強調此事與他無關，張亞中對朱立倫的質疑也不關他的事，盼外界勿補風捉影。

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