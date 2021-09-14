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朱立倫：受黨內攻擊很心痛　若我是主席不會讓這種事發生

▲國民黨主席選舉引爆黨內茶壺風暴，主席候選人朱立倫今日表示，受黨內同志污衊，很心痛。（圖／朱立倫辦公室提供）
▲國民黨主席選舉引爆黨內茶壺風暴，主席候選人朱立倫今日表示，受黨內同志污衊，很心痛。（圖／朱立倫辦公室提供）

記者余祥／台北報導

2021-09-14 10:06:37｜2021-09-14 10:38:21

國民黨選監委員會昨日決議，國民黨主席候選人張亞中多次攻擊另一位主席候選人朱立倫，涉違反競選公約，移送考紀會處理，引發黨內茶壺風暴，朱、江陣營互指是對方在背後設局。國民黨主席候選人朱立倫今（14）日出面說明，國民黨讓大家看到的就是很不團結，甚至黨內攻擊、紛擾不斷，他被民進黨攻擊已經習以為常，但被黨內對他的污衊，他感到很心痛，如果他是黨主席他就會承擔，不會讓不團結的事、推來推去的事發生，讓外界看笑話。

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國民黨主席選舉剩下10天，因張亞中被移送考紀會一事，引發黨內茶壺風暴。

朱立倫今日也親上火線回應，他表示，最近大家看國民黨很不團結，紛擾不斷，甚至黨內攻擊，無論是黨中央或候選人都不應做不利團結的事，黨內選舉大家期待國民黨更強，而不是分裂，他參選也是希望國民黨更好、更強。

朱立倫說，前兩天看到屏東老黨員投書，大家關心的是如何讓生活更好，無論疫苗、紓困等民生關心的議題，這些議題才是國民黨要提出的，而不是黨的紛擾，希望大家共同努力，讓主席選舉順利圓滿，讓民眾看到希望。

媒體詢問，張亞中被移送考紀會，許多矛頭指向朱立倫陣營，是否感到被設局？朱說，他昨日已經呼籲黨中央收回成命，不要把張移送考紀會，他也不願再去討論過程，無論是組發會提案、選監小組的決議，推來推去，都是不重要的。如果他當黨主席他就承擔，並且趕快解決問題，讓大家看到國民黨團結。

至於國民黨主席選舉又在搞內鬥，未來如何團結？朱立倫說，他從政20多年，面對民進黨的攻擊已經習以為常，但來自黨內同志的污衊，他很心痛，但也要包容，如果他是黨主席，有任何同志被污衊，他一定幫他承擔、辯護，不容許黨內互打，並且要槍口對外，整合縣市長、議會、立院，國民黨已經夠小了，不能再分裂。

媒體詢問，朱張民調拉近，是否有棄保效應？朱立倫說，基層一直很焦慮，國民黨會不會走極端、偏風，他就是把自己做好，相信最後黨員會投給最能團結黨、打贏2022年選戰的朱立倫。

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