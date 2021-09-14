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15日萬安演習警局推6國語言宣導！盼外籍人士注意

▲台中市警局推出6國語言海報進行宣導，而嘉義市警局則製作6國語言影片，希望移工朋友們都能獲悉此事。 （圖／翻攝自影片）
▲台中市警局推出6國語言海報進行宣導，而嘉義市警局則製作6國語言影片，希望移工朋友們都能獲悉此事。 （圖／翻攝自影片）

四方報/綜合報導

2021-09-14 13:30:00

四方報報導，萬安演習即將到來，為了讓各地移工朋友們獲悉此事以免觸法，地方警局推出創意宣導方式，包括製作文宣或拍攝影片。台中市警局推出6國語言海報進行宣導，而嘉義市警局則製作6國語言影片，希望移工朋友們都能獲悉此事。 

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今年「萬安44號」演習，將於本月15日13時30分至14時，實施30分鐘防情傳遞、防空警報及告警訊息發放等演練，遵中央流行疫情指揮中心「避免群聚」防疫指導，演習期間不實施人、車管制與人員疏散避難。 

嘉義市警局特別錄製六國語言宣導的短片，希望所有人都能獲悉萬安演習的正確宣導資訊，所有影片都能在官方臉書上找到。另外，台中市警局特別設計國語、英語、越語、泰語、日語與印尼語的宣導文宣，提醒國內、外民眾周知。 

▲台中市警局特別設計國語、英語、越語、泰語、日語與印尼語的宣導文宣，提醒國內、外民眾周知。（圖／台中市警局）
▲台中市警局特別設計國語、英語、越語、泰語、日語與印尼語的宣導文宣，提醒國內、外民眾周知。（圖／台中市警局）
台中市警局提醒防空疏散避難五步驟：第一步驟：準備「避難包」，如重要證件、貴重物品、飲用水、乾糧、醫藥用品、禦寒、遮陽衣物、手機、收音機、照明等設備。第二步驟：聽聞「防空警報」，第一時間找到能夠扺檔飛散破片與放射線的遮蔽物，若週遭有混凝土材質之堅固建物，應立即前往避難，並儘量壓低身體。 

第三步驟：避開「危險地區」，都會區高樓地帶、玻璃外牆的大樓林立區域，大樓高樓層可能直接接觸爆炸波，非常危險，應立即往低樓層避難，且不可搭乘電梯，若住家為透天厝，房屋可能會倒塌，應往2樓以上、浴室等相對安全處所避難。 

第四步驟：正確「避難姿勢」，背向窗戶，採跪姿，身體微拱，胸口遠離地面，以雙手遮住眼睛(可使用毛巾覆蓋)、耳朵，嘴巴微張。第五步驟：前往就近避難處所避難。 

民眾可透過手機，即時獲知周邊防空避難設施位置，內政部警政署已在「警政服務APP」防空疏散避難專區建立全國防空疏散避難位置的google My Maps鏈結查詢系統。 

另，市警局在「臺中警政APP」及官方LINE帳號(ID：@tcpb)均設有防空疏散避難專區，透過手機GPS定位可即時顯示位處台中市地區周邊疏散避難處所，並引導前往就近避難。 

除此之外，需要多語翻譯的民眾，都可前往此處，獲取萬安演習多國翻譯電子文宣。

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