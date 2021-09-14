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過去的傳統繞射型延伸焦距人工水晶體，可讓患者看遠、中、功能性距離都清楚，但夜間容易受到光學干擾，產生光暈、眩光問題，令不少患者感到非常困擾，隨著科技進步發展來，今年7月知名大藥廠更推出劃時代「新型視延老花矯正人工水晶體」，突破過往設計，彌補了過去人工水晶體的缺點，使患者遠、中、功能性近距離都清晰可見。
採非繞射式延長視線 夜開者看得更清晰
知名眼科林丕容總院長解說，光會透過小縫隙產生光的繞射，經過波峰與波谷會重疊，它會加強波峰與波谷的差距，利用繞射現象光線透過眼睛晶體的焦點，聚焦在遠、中、近距離，這是很神奇的光學設計。現在的新突破在於沒有一圈圈的繞射情況，只有在中心一毫米處有一個微小前導波設計，透過此設計，光線進入後就能形成延長景深的焦距，而非一點焦點，也非繞射型的三的焦點，而是延伸型的一種連續視程，即遠中近的自動調節。
特別是夜間開車司機、飽受眩光困擾、色彩對比不佳者來說，此款人工水晶體透過微調的光學設計，在延伸焦距人工水晶體上，採取用「非」繞射式，讓視線再轉換過程中，具有視線延長的效果，不僅能大幅地改善過去光暈、炫光等副作用，使夜開者可以看得更清楚，且視線在變換遠、中、功能性近距離的過程中都擁有十分清晰的視覺體驗。
絕大多數患者使用 神經病變、黃斑部病除外
吳正忠院長說，「多功能防眩」、「保持單焦水晶體功能」、「特殊挑戰患者」是非繞射式型延伸焦距人工水晶體的三大的特點，對於想要戴眼鏡、多功能的患者來說是很大的福音，但並非適用所有患者，需要傾聽患者的需求來客製化。醫師補充，除了神經病變、黃斑部病變患者以外，絕大多數患者可以使用，甚至適用於做過近視雷射手術、眼底有其他病況的病人。
林丕容總院長分享一名複雜型案例，27年前做過傳統鑽石刀手術，15年前做飛秒近視雷射免戴眼鏡之苦，因為是高度近視白內障提早到來，50多歲時做白內障手術，剛巧角膜經過兩次趨光手術，經醫師評估後使用此款人工水晶體，術後一天看遠視力1.0、中距離1.0、近距離1.2，患者非常驚喜，2、30年後還能重享遠中近的距離。
新型視延老花矯正人工水機晶體 重獲視覺自由
對於近視老花雷射手術，過去在選擇晶體不免感到猶豫，過往的繞射型的人工晶體，確實有對比敏感度、夜間視力奢弱的情況、光暈等情況，現在都可免除。新型視延老花矯正人工水機晶體也受到全台許多權威眼科醫師的青睞，期待未來可以幫助更多人們擺脫眼鏡的束縛，重獲視覺自由。
資料來源：健康醫療網 夜間開車最怕眩光 新型人工水晶體讓晚上清晰可見
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