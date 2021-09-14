500萬支票案惹議 張亞中：黨財務困難時你們在哪裡？
國民黨選監委員會昨日決議，國民黨主席候選人張亞中多次攻擊另一位主席候選人朱立倫，涉違反競選公約，移送考紀會處理，引發黨內茶壺風暴。張亞中今（14）日質疑，他提出的質疑都可受公評，從未用黑函攻擊對手，何錯之有？至於500萬本票案，張亞中說，黨在指責他的同時，當年黨的財務最艱困時刻，你們在哪裡？你們背後不都是有財團，有金主嗎？他不奢求大家像前主席洪秀柱一樣謝謝他，但是反過頭藉此事攻擊他，還有天理公道可言嗎？
記者余祥／台北報導
2021-09-14 10:32:29
針對選監委員會決議把他送交考紀會，張亞中轟，因為他民調走高，就要被送考紀會，甚而可能會被沒收參選資格，這比民進黨初選蔡英文鬥賴清德還要粗暴。
張質疑選監委員會程序，以及要求黨中央要有人負起政治責任，他所提出的質疑都可受公評，而且都是有關黨魂之事。考紀會想拿到亂砍，完全違背民主原則。
張亞中認為，黨主席江啟臣、對手朱立倫都應該說清楚，因為選監委員會是黨中央召開的，而參與者之一是朱立倫陣營人馬，到底是誰決定了這場會議走向，都應該好好說清楚。
至於張亞中日前在中常會上秀出3張500萬元的美金支票，證明自己有募款能力，結果卻被踢爆只是本票樣本，更引發前主席洪秀柱的不滿。
對此風波，張亞中也主動回應，如果他當時沒有主動請纓募款，就沒有今天這個毫無意義的本票風波，更無今日要送考紀會的所謂「支票案」。他當年沒有任何黨職、政職，只是一名普通的黨員，但在黨員財務危難時，他義無反顧，挺身而出。今天黨在指責他的同時，當年黨的財務最艱困時刻，你們在哪裡？