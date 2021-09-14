苗栗合併輿論不一　民進黨團：大新竹先行、再與苗栗合作

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黨團書記長蔡適應也說，苗栗縣政府在這2年有推動苗栗國土規劃，內容開宗明義地說，「苗栗是北台灣跟中台灣兩大區塊的重要樞紐關鍵，必須要跟新竹縣、市與台中市建立長期互補合作模式」。
蔡適應說，這應是苗栗縣近幾十年來發展的趨勢，苗北跟新竹縣市關係密切、苗南跟台中逐步密切整合，苗栗的國土規劃寫得很清楚，不是做樞紐城市規劃苗栗生活圈發展，就是跟向北、向南合作。
蔡適應也說，苗栗產業發展相關報告中也有提到，縣內包含竹南工業區、竹南科學園區、銅鑼科學園區等，建議要向北整合竹科、向南銜接中科，對於苗栗來講，他們認為發展就是要向北與向南。
蔡適應說，苗栗到底算不算竹竹生活圈或台中生活圈，這件事具備許多討論基礎，若沒有完整討論，就命定苗栗跟竹竹合併或跟台中合併，這對苗栗人不公平，也許應讓苗栗人多多考慮是否維持自己獨特性，還是苗北、苗南各自在彼此生活圈重新連結。
蔡適應說，苗栗國土規劃書這樣寫，那一定尊重苗栗人看法，苗栗選出的民意代表也提出不同主張，國民黨立委陳超明就不認同、但同黨立委徐志榮就是支持苗栗與新竹合併。苗栗發展有許多不同面相需要考慮，現在無法整合成共同意見，但像新竹縣、市整合則是水到渠成，讓新竹縣市先行，再跟苗栗進一步策略合作，也許是城市發展可行的方法。