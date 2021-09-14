苗栗合併輿論不一　民進黨團：大新竹先行、再與苗栗合作

大新竹合併升格是否納入苗栗縣，引發諸多討論。民進黨立法院黨團幹事長劉世芳今（14）日表示，大新竹合併是表現非常優秀的新竹市長林智堅基於在新竹市服務非常久所提出的想法，這絕不是因人設事。長久以來，新竹市及新竹縣就是台灣高科技重鎮，不管是清大、交大、工研院，還有未來慢慢茁壯的科學園區，這就是台灣科技首都，是戰略上非常重要的經貿供應鏈的一環，基於新竹縣市人口、產業連結，成立戰略首都、科技首都自然而然。

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劉世芳也說，一周前國民黨籍的新竹縣長楊文科表示，縣市是共同生活圈，對鄉親有利，不會共同反對，新竹縣民聽到楊文科這樣說，也知道他是站在大新竹發展方向，應該是表現贊成的。而苗栗有2位國民黨立委，他們對要不要整合大新竹議題也有完全不同看法 ，目前民進黨團所收到的意見就是新竹縣市合併升格，是第一步的發展方向。

黨團書記長蔡適應也說，苗栗縣政府在這2年有推動苗栗國土規劃，內容開宗明義地說，「苗栗是北台灣跟中台灣兩大區塊的重要樞紐關鍵，必須要跟新竹縣、市與台中市建立長期互補合作模式」。

蔡適應說，這應是苗栗縣近幾十年來發展的趨勢，苗北跟新竹縣市關係密切、苗南跟台中逐步密切整合，苗栗的國土規劃寫得很清楚，不是做樞紐城市規劃苗栗生活圈發展，就是跟向北、向南合作。

蔡適應也說，苗栗產業發展相關報告中也有提到，縣內包含竹南工業區、竹南科學園區、銅鑼科學園區等，建議要向北整合竹科、向南銜接中科，對於苗栗來講，他們認為發展就是要向北與向南。

蔡適應說，苗栗到底算不算竹竹生活圈或台中生活圈，這件事具備許多討論基礎，若沒有完整討論，就命定苗栗跟竹竹合併或跟台中合併，這對苗栗人不公平，也許應讓苗栗人多多考慮是否維持自己獨特性，還是苗北、苗南各自在彼此生活圈重新連結。

蔡適應說，苗栗國土規劃書這樣寫，那一定尊重苗栗人看法，苗栗選出的民意代表也提出不同主張，國民黨立委陳超明就不認同、但同黨立委徐志榮就是支持苗栗與新竹合併。苗栗發展有許多不同面相需要考慮，現在無法整合成共同意見，但像新竹縣、市整合則是水到渠成，讓新竹縣市先行，再跟苗栗進一步策略合作，也許是城市發展可行的方法。