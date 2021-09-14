日本捐贈第五批AZ疫苗　外交部：代表國人由衷感謝

日本外相茂木敏充於今（14）日上午宣布將再援贈50萬劑AZ疫苗予台灣，協助共同對抗新冠肺炎（COVID-19）疫情，這是日本政府今年捐贈我國的第五批AZ疫苗援助，迄今日本已累計無償捐贈我國約390萬劑AZ疫苗。對於日本多次慨伸協助抗疫，外交部代表我國政府及人民再度表達由衷謝意。

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外交部今日舉行線上記者會，發言人歐江安指出，日本與台灣在公共衛生領域合作密切，相互扶持，可謂患難見真情。我國去年援贈日本口罩等防疫物資，協助共同遏阻疫情擴散，受到肯定；日方也以實際行動支持我國參與世界衛生組織（WHO），包括今年6月日本參議院首度全院一致通過決議支持台灣參加WHO，菅義偉首相也在G7峰會表明支持台灣以觀察員參與WHA。

外交部指出，台日雙方在面臨嚴峻的威脅及挑戰之際，彼此伸出援手，充分展現出難能可貴的堅韌友誼。我國政府由衷感謝日本不斷協助台灣有效防疫，深信經由雙方的持續合作，必能成功克服疫情，共同度過艱難時刻。 台日之間共享自由、民主等基本普世價值，在各個層面往來密切，互為重要夥伴及珍貴友人；我國堅信在此厚實基礎上，雙方將繼續深化互惠友好關係，共同深化公衛防疫領域的合作，同心協力遏止疫情蔓延，維護人類健康安全。