江稱對張亞中考紀案不知情 朱營轟：推來推去提什麼承擔
國民黨選監委員會昨日做出決議，認為黨主席候選人張亞中多次攻擊對手朱立倫，有違選舉公約，將張移送考紀會處理，此案引發黨內茶壺風暴，朱、江陣營互指遭設局。對於黨主席江啟臣稱自己的選監委員未接獲開會通知，自己也早已請假因此不知情，朱陣營人士質疑，3陣營的選監委員都被通知，唯獨江啟臣陣營沒被通知？令人匪夷所思，另選監委員9名成員中，有5名是黨中央指派，江啟臣不知情？
記者余祥／台北報導
2021-09-14 11:18:36｜2021-09-14 11:20:44
國民黨選監委員會昨日召開臨時會議，處理張亞中支票案及人身攻擊案，案由是經黨員檢舉，黨主席候選人有攻擊其他參選人行為，涉嫌違反競選公約，並決議將張亞中移送至考紀會處理。此案引發黨內茶壺風暴，朱、江陣營被黨內指控設局。
黨主席江啟臣今早受訪時說，自己推薦的選監委員陳明義根本沒有收到開會通知，自己更早以請假參選，對於此事並不知情。
但朱立倫陣營人士質疑，昨日黨中央組發會上午提出「本票樣張」及「人身攻擊」兩案，由中央工作會報決議下午召開臨時選監小組，其他3個陣營都通知了，組發會卻唯獨沒通知江啟臣陣營，令人匪夷所思。
該人士強調，選監委員會組成有9名成員，其中5位是黨中央指派的代表，各陣營則有4位代表。當天選監會議由組發會提案唸稿，由5位中央指派代表、1名候選人陣營代表出席，但會議是合議制，黨中央組發會提的案、黨中央委員又佔大多數，江啟臣陣營可以說不知情？所有黨員都不會相信。
該人士提到，所謂請假，是不用進辦公室；請辭，才是不用決策。大家希望看到的是遇到問題願意承擔的黨主席，不會遇到問題推來推去，還提什麼承擔？