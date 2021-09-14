時力黨團拋修憲主張　廢考監、立委選舉改聯立制

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邱顯智更指出，我國現行的立委選舉是採「單一選區兩票制」，也就是一票選人、一票選黨的「並立制」，但缺點是未忠實反映政黨政治精神。時力黨團參考了德國的「聯立制」，規劃在156席總席次中有73席區域立委、10 席原住民立委，以及73席不分區立委，並進行調和避免「超額席次」的產生。同時，政黨的總席次會在尊重區域及原住民立委選舉結果的前提下，透過不分區席次的調整，盡量接近政黨的得票率。此外，目前政黨票的當選門檻5%，也難以在國會呈現臺灣多元民主，因而，當選門檻應該也要適度下修至3%。
時力黨團副總召陳椒華表示，我國現行之五權分立制度，將考試權從行政權中獨立，並將彈劾權從立法權中抽離。行政權與立法權過度分割，不僅造成權力分立界線爭議，也讓行政與監督的效能不彰。雖然五權憲法架構有其歷史背景，但與現今三權分立之國際主流憲政架構已不相符，在國家正常化的方向與前提下，我國憲法應符合國際民主國家常態，廢除考監兩院，並將考監兩院機關的職權進行調整，重塑三權分立的國家憲政體制，這也是國人所期待的修憲方向。
陳椒華認為，在監察權的部分，監察院的「彈劾權」應歸入立法院之職權，審計部所職掌的審計權依其性質，另成立「國家審計委員會」。原設於監察院下的「國家人權委員會」應以憲法保障其獨立性，並符合《巴黎原則》的要求。同時讓考試權回歸行政權，避免考用落差的問題。此外，為了有效履行憲法賦予國會的職權，確保國會落實監督，為大法官解釋所肯認的國會調查權應一起併入憲法明文規範。
時力幹事長王婉諭指出，在勞動權部分，現行的憲法第十五條未完整呈現在實現勞工的生存權及工作權上諸多勞動權的不同面向，沒有組成工會的團結權、協商權和包括爭議權在內的團體行動權，導致勞工難以和雇主進行集體、對等協商。為了正面肯定勞工的勞動基本權，應完整地寫入憲法。在兒童權部分，兒童和成人間存在資源和權力落差，讓兒童的意見和需求常不被重視，甚至可能危害生存和發展的權利。她認為，「兒童權利公約」基本原則應入憲，並保障兒童免遭一切形式的身心暴力侵害。