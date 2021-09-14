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不在籍長者沒預約就沒疫苗打？蔡炳坤：之後開放意願調查

▲台北市副市長蔡炳坤14日表示，未透過線上預約的不在籍長者，可以先行返回設籍地施打，若真的不方面，未來會開放電話意願調查，市府會再向中央爭取疫苗。（圖／記者丁上程攝，2021.09.14）
▲台北市副市長蔡炳坤14日表示，未透過線上預約的不在籍長者，可以先行返回設籍地施打，若真的不方面，未來會開放電話意願調查，市府會再向中央爭取疫苗。（圖／記者丁上程攝，2021.09.14）

記者丁上程／台北報導

2021-09-14 12:19:55

第八期疫苗預約施打日前開跑，台北市的部分目前有超過13萬人預約，不過其中有5510位並非原設籍於台北市的長者。礙於疫苗供給不足的緣故，台北市政府定調將會先為設籍於台北市的長者施打後，再開放為設籍於台北市的長者進行意願登記，之後再向中央爭取相關疫苗配發。台北市副市長蔡炳坤表示，不管設籍非設籍，一定會想儘辦法讓每一位都能接種到。

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蔡炳坤表示，根據統計現階段有約35360位設籍台北市但沒有預約疫苗接種的長者，人數比原本預估稍微多了一些，不過北市府方面也已經規劃，在週四及週五兩天發放通知單給這些長者，並且通知他們進行疫苗施打。

蔡炳坤也直言，未設籍於台北市的長者，若設籍地在台北市附近，那希望他們可以先回歸到所屬縣市進行施打；而若真的離台北市比較遠的長者，無法返鄉施打而希望在台北市施打，蔡炳坤說，等到設籍於台北市的長者施打完以後，會開放非設籍者打電話至區公所進行登記，市府方面在統計後，也會針對該數目向中央爭取疫苗，「不管設籍非設籍，我們一定會想儘辦法，讓每一位都能接種到。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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