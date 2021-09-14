台灣非阿富汗！布林肯強調會履行對台承諾　外交部感謝

美國拜登政府宣布撤軍阿富汗，導致阿富汗親美政府快速垮台、塔利班重新掌權，不只飽受國內外輿論批評，更讓盟邦會擔憂遭到美國拋棄。

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美國8月底完成阿富汗撤軍行動，終結長達20年阿富汗戰爭。但由於阿富汗甘尼政府垮台速度比美方預期快上許多，導致撤離過程混亂不堪，引發新一波阿富汗難民潮，重重打擊美國國際形象，外界也質疑美國未來是否也會拋棄台、日、韓等區域盟友。布林肯親上火線回應質疑，他重申撤軍是正確決定，續留阿富汗只對中國有利，也強調會履行對台灣承諾。