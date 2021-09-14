台灣非阿富汗！布林肯強調會履行對台承諾 外交部感謝
美國拜登政府宣布撤軍阿富汗，導致阿富汗親美政府快速垮台、塔利班重新掌權，不只飽受國內外輿論批評，更讓盟邦會擔憂遭到美國拋棄。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於美東時間13日以視訊方式出席聯邦眾議院外交委員會聽證會時，被問到美國自阿富汗撤軍對台灣等夥伴的影響，布林肯國務卿回應，美國將依據《台灣關係法》履行對我國的承諾。外交部今（14）日表示，對美國政府重申對台灣堅定支持表達由衷感謝。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-14 12:30:51｜2021-09-14 13:41:30
外交部發言人歐江安表示，自拜登政府上任以來，已多次強調對台灣的支持堅若磐石，美方並以實際行動持續力挺台灣。我國政府將堅定不移地提升自我防衛能力，以捍衛台灣人民的生命財產及自由民主的生活方式，並透過深化台美及區域國家合作，維護台海和平，為印太區域長遠的穩定與繁榮做出貢獻。
美國8月底完成阿富汗撤軍行動，終結長達20年阿富汗戰爭。但由於阿富汗甘尼政府垮台速度比美方預期快上許多，導致撤離過程混亂不堪，引發新一波阿富汗難民潮，重重打擊美國國際形象，外界也質疑美國未來是否也會拋棄台、日、韓等區域盟友。布林肯親上火線回應質疑，他重申撤軍是正確決定，續留阿富汗只對中國有利，也強調會履行對台灣承諾。