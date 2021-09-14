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快訊／幼兒園群聚再擴及2人確診！陳時中：1幼童1父親

▲指揮中心針對最新疫情做出說明。示意圖。（圖／翻攝自Pixabay）
▲指揮中心針對最新疫情做出說明。示意圖。（圖／翻攝自Pixabay）

記者劉雅文/台北報導

2021-09-14 14:06:25

中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增5例COVID-19確定病例，分別為2例本土及3例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

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指揮中心說明，今日新增2例本土個案，案16204、案16205分別為30多歲男性及未滿5歲女性，為同住家人，因有北部某幼兒園相關接觸史，於9月6日匡列為居家隔離對象。案16204於9月12日出現發燒等症狀，2名個案由衛生單位安排採檢，於今日確診，衛生單位刻正進行相關疫調及接觸者匡列。

指揮中心表示，今日新增3例境外移入個案，為1例男性、2例女性，年齡介於30多歲至60多歲，分別自柬埔寨(案16206)、美國(案16207)、印尼 (案16208)入境，入境日期介於8月20日至9月1日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,028,468例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,011,399例排除)，其中16,098例確診，分別為1,474例境外移入，14,570例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計839例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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