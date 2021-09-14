北市允許在騎樓烤肉？黃珊珊：可以但要維持社交距離

台灣新冠肺炎疫情近日因為新北地區傳出Delta變種病毒，似乎有逐漸升溫的跡象。而相較於全台多數縣市早早宣布中秋節期間不開放公共區域讓民眾烤肉，北市則是直到昨（13）日才宣布公共場合禁止烤肉。至於北市騎樓能否烤肉？台北市副市長黃珊珊今日上午也給出明確答案，表示「私人用地可以烤肉，但拜託大家戴口罩，在騎樓吃東西時，麻煩進家裡去。」





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黃珊珊上午接受媒體訪問時，被問為何不直接禁止戶外烤肉？對此黃表示，北市一般公有場域從來沒有開放過烤肉，河濱公園則是例外開放。過去民眾幾乎都是在自家的私人區域內烤肉，但分為戶外、室內，其中戶外的部分，可能是在家中的庭院或屋頂烤肉，這部分是無法禁止的。





黃珊珊表示，大致上的規範還是會回到一般原則，室內80人、室外300人，保持安全距離，現在若在戶外沒戴口罩，仍會被勸導，就是一樣的原則。黃珊珊指出，無法完全禁止戶外烤肉的原因，在於有些戶外是在庭院裡的私人場域，要檢舉或是執法相當難執行，所以希望訴諸市民素質、社區自律。



