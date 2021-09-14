減少學業中斷　英格蘭12至15歲學生將打一劑輝瑞

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衛生大臣賈維德（Sajid Javid）發表聲明說：「我已接受首席醫療官的建議，將疫苗接種範圍擴大到12至15歲的年輕族群，保護年輕人免於感染COVID-19，減少校園傳播，並讓學生留在課堂上。」
法新社報導，英國衛生部表示，這項接種計畫將在學校實施，需要取得家長或監護人同意，涵蓋約300萬名兒童。
英格蘭將從下週起為該年齡族群展開施打計畫，蘇格蘭、威爾斯與北愛爾蘭則自行制定衛生政策，但這些政府也從各自首席醫療官那裡得到相同建議。
首席醫療官建議，讓英國所有12至15歲青少年接種第一劑美國輝瑞（Pfizer）和德國BioNTech共同研發的疫苗。不過這個年齡層的高風險兒童在此前已符合接種資格。
然而，本月稍早，英國疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）不贊成為這個年齡組別的兒童接種，因為擔憂施打後可能出現心臟發炎的罕見副作用。
美國、以色列與一些歐洲國家已擴大兒童疫苗接種，讓英國政府有跟進的壓力。
英國迄今超過13萬4000人染疫病故，一開始如火如荼的疫苗施打計畫已趨緩，目前16歲以上完整施打兩劑的比例為81%。
英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）在新聞簡報會上說：「疫苗有助減少教育中斷。」
他說：「疫苗不是靈丹妙藥，但就是重要和有用的額外工具，可減低疫情對教育中斷的影響。」
首席醫療官表示，等到世界各地更多數據出爐，至少會到明年春天，再檢視是否需要為該年齡族群打第二劑。（譯者：陳怡君/核稿：張曉雯）1100914