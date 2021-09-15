巷仔內／自民黨總裁選舉三強鼎立　「中國問題」成顯學

日本首相菅義偉宣布放棄競選自民黨總裁（黨魁），並將在任期期滿時辭去首相，也敲響自民黨總裁大位爭奪戰的鐘聲。隨著日本前外務大臣岸田文雄、前總務大臣高市早苗、行政改革大臣河野太郎紛紛宣布參選，選情也逐漸成為三強鼎立之勢。3人各自端出主打政策，雖然側重各自不同，但是在「中國問題」上，皆表示出強硬態度，有分析指出，不論是由誰出任下任總裁以及首相，都將會採取更加強硬的立場，對於中國來說，恐怕都不會太好過。





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日本執政黨自民黨總裁選舉將於17日公告，預定於29日進行投開票。由於目前自民黨在日本國會佔多數席位，在選戰中勝出者將成為日本首相。目前確定角逐、有望成為日本第100代首相的的人選，包括聲勢最強、民調最高的河野太郎，以及上屆敗選後捲土重來的岸田文雄，以及獲得黨內保守派及前首相安倍晉三推舉的高市早苗。





▲目前確定角逐大位的人選包括日本前外務大臣岸田文雄（左）、前總務大臣高市早苗（右）、行政改革大臣河野太郎（中）。（圖／美聯社／達志影像）

同樣身為女性政治家的自民黨代理幹事長野田聖子，因為黨內民調遠遠落後其他三人，已被認為提前出局。而先前總是高舉「反安倍」旗幟、四度挑戰總裁大位屢敗屢戰的石破茂也沒有參選意願，讓自民黨總裁選舉演變成三強鼎立的局面。





雖說在選戰當中，「如何拉抬經濟」、「防治新冠肺炎疫情」理應成為各方交鋒重點，對外事務向來不是參選人的政策主軸，但這一次選戰，三位候選人卻紛紛展現出對中強硬姿態。





▲過去在選戰中，對外事務向來不是參選人的政策主軸，但這一次，對中問題卻成顯學。（圖／美聯社／達志影像）

雖然岸田文雄所屬的「宏池會」過去被視為是鴿派，對於中國相對友善，但岸田文雄卻是展露出「親台派」的態度，過去由二階俊博帶領、同樣也是「親中派」的「二階派」曾想邀請中國國家主席習近平以國賓身分訪日，卻被岸田阻撓。而岸田文雄雖然在民調遲遲刷不出存在感，卻也靠著表態要設立「人權問題擔當」的首相輔佐官來應對中國、香港和新疆的人權議題，因此成為輿論話題。





而聲勢最強的河野太郎，雖然目前以防疫政策、能源政策為主打，但對於中國以及安保政策的強硬態度，早已被外界所知。過去在擔任防衛大臣時，更直接表明「中國對於日本已構成安全威脅」。河野太郎也特別在意台灣局勢變動、南海問題，以及近年來發生次數有增加趨勢的中國船隻入侵日本領海事件，並指出應該以此為前提整備國安戰略。





目前民調吊車尾的高市早苗，主打的政策幾乎承襲安倍晉三，走傳統保守路線。不過高市早苗可說是參拜靖國神社的「常客」，指出這是「宗教自由」，表明即使當選也會繼續參拜，她還稱日本侵華戰爭是「自衛戰爭」，種種表態對中國來說極其敏感。高市早苗還承諾建立一個與美國外國投資委員會相對應的日本機構，以防止敏感技術信息被洩露給中國。





▲中國近來在南海、台灣等事務處理日漸強勢，也讓日本感受到來自台海的威脅。（圖／翻攝自日本海上自衛隊）

對於中國問題的明確表態，在過去的自民黨總裁選中相當罕見，這也顯示了當前日本對外政策上的危機感，身處在美中對抗的國際秩序中的角色。有分析指出，鑑於美日兩國在安保方面的同盟關係，日本的對中政策很大程度上會受到美國影響。即使日本在經貿上依賴中國，但隨著美中競爭逐漸白熱化，未來勢必也會與中國慢慢脫鉤。





而美中兩國激烈競爭，以及中國在南海、台灣等事務處理日漸強勢，也讓日本感受到來自台海的威脅。對於日本來說，台灣發生的小規模軍事衝突都有可能會引發大問題。





日本輿論普遍認為，無論這次選舉由誰脫穎而出，自民黨仍會走「親美抗中」路線，強化與美國的戰略合作、升高對中國的抗衡。並且會持續推進「台日友好」，不會倒退，因為「這不只是自民黨的共識，也是日本全民的共識」。



