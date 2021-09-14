富商選妃是常態？劉雨柔曝女模界「爭寵方法」千奇百怪
34歲的藝人劉雨柔由模特兒出身，臉蛋、身材保養得宜，還經營女性健身房鼓勵大家多多運動維持體態。近來劉雨柔與粉絲玩你問我答的遊戲，被問到模特兒界是不是真的「明爭暗鬥」的生態，她也不吝嗇地曝光背後內幕，強調該圈子並非一般人所能想像，提醒大家「下巴要接好」。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-09-14 13:17:18｜2021-09-14 13:29:55
有網友聽說模特兒界猶如「富商的選妃大會」，劉雨柔聽到後驚訝表示：「有這種傳問？去問問看有被包養的人，可能會有比較精準的答案，我們這種勞碌命，只有被瞧不起啦！」
也有人問劉雨柔在模特兒界裡，大家是否會為了搶鏡頭而明爭暗鬥，或是故意把人撞倒等，她坦言確實已經到了，非一般人所能想像的地步：「明爭暗鬥是小事，很多都人不可貌相，講了大家下巴都要接好，推倒的手法太拙劣，爭寵的人方法千奇百怪，不是一般人能想像，而且通常都是在大家心中，認為不太可能有心眼的人，在專門做這種事。」
劉雨柔透露當初由於身高出眾，所以被挖掘當模特兒，16歲就先簽了10年的合約，坦言當時根本沒有立志想當模特兒：「就是一個緣分，誤打誤撞地踏了進去，所以一開始花了很多時間去了解跟學習。」