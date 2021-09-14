我是廣告 請繼續往下閱讀
「許多家長為了促進孩子成長，往往以『傳統轉骨方』為孩子進補」，楊成湛主任表示，這已不符合現代青少年的需要，因為現代青少年普遍長時間使用3C產品、缺乏運動、普遍出現肥胖、視力退化等問題，需透過中醫師辯證論治、量身打造專屬個人需要的轉骨中藥，而不是傳統轉骨方一藥吃到底；「轉骨」不僅僅在於長高而已，更重要的是透過調整臟腑機能和改善偏差體質，達到促進生長發育的目的。
服用中醫轉骨方 男女有別
楊成湛醫師指出，服用中醫轉骨方必須考量青春期的時間點，一般青少年從10～16歲的生長潛力最大，可根據第二性徵的出現為基準點，太早亂吃補藥有可能會造成性早熟的後遺症。
楊成湛醫師也說，中醫轉骨原則是「補脾益腎疏肝」，但男女調理轉骨也有差別，男生常因運動跌打損傷造成氣滯血瘀，調理的重點在於筋骨及氣血的調理；女生則因有經期，所以要調經補血，預防貧血及經期腹痛的發生。
注意特殊疾病 挑選合適體質轉骨方
楊成湛醫師提醒，有些孩子可能屬於特殊體質，包含容易過敏感冒、長痘痘、體型虛胖、容易失眠、便秘，甚至月經遲遲不來等，坊間偏方不能一體適用，建議醫師問診後，依個人體質提供適合的轉骨方，藉中藥調理幫助吸收，千萬不要補過頭，以免適得其反。
此外，要長高的基本功須培養良好的飲食、運動、睡眠等生活習慣，才能有效達到長高的目的。
資料來源：健康醫療網 入秋轉大人好時機！ 中醫授「轉骨撇步」
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊