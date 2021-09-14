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入秋轉大人好時機！　中醫授「轉骨撇步」

入秋轉大人好時機！　中醫授「轉骨撇步」
入秋轉大人好時機！　中醫授「轉骨撇步」

健康醫療網

2021-09-14 13:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】二十四節氣中的「白露」，正是最適合邁入青春期的小孩服用中醫轉骨方的好時機。花蓮慈濟醫院中醫部兒科主任楊成湛兼具西醫兒科專科醫師執照指出，中醫轉骨的主要課題並非只吃補藥，而是「基本功」的養成，也就是培養「均衡飲食」、「適度運動」、「充足睡眠」、「預防保健」等良好的生活習慣。

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傳統轉骨方　搭配體質調理

「許多家長為了促進孩子成長，往往以『傳統轉骨方』為孩子進補」，楊成湛主任表示，這已不符合現代青少年的需要，因為現代青少年普遍長時間使用3C產品、缺乏運動、普遍出現肥胖、視力退化等問題，需透過中醫師辯證論治、量身打造專屬個人需要的轉骨中藥，而不是傳統轉骨方一藥吃到底；「轉骨」不僅僅在於長高而已，更重要的是透過調整臟腑機能和改善偏差體質，達到促進生長發育的目的。

服用中醫轉骨方　男女有別

楊成湛醫師指出，服用中醫轉骨方必須考量青春期的時間點，一般青少年從10～16歲的生長潛力最大，可根據第二性徵的出現為基準點，太早亂吃補藥有可能會造成性早熟的後遺症。

楊成湛醫師也說，中醫轉骨原則是「補脾益腎疏肝」，但男女調理轉骨也有差別，男生常因運動跌打損傷造成氣滯血瘀，調理的重點在於筋骨及氣血的調理；女生則因有經期，所以要調經補血，預防貧血及經期腹痛的發生。

注意特殊疾病　挑選合適體質轉骨方

楊成湛醫師提醒，有些孩子可能屬於特殊體質，包含容易過敏感冒、長痘痘、體型虛胖、容易失眠、便秘，甚至月經遲遲不來等，坊間偏方不能一體適用，建議醫師問診後，依個人體質提供適合的轉骨方，藉中藥調理幫助吸收，千萬不要補過頭，以免適得其反。

此外，要長高的基本功須培養良好的飲食、運動、睡眠等生活習慣，才能有效達到長高的目的。



資料來源：健康醫療網 入秋轉大人好時機！　中醫授「轉骨撇步」

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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