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菲律賓試行新抗疫分級　馬尼拉16日起4級警戒

▲為兼顧防疫並減少經濟衝擊，馬尼拉都會區將率先菲律賓全國試行新抗疫分級。（圖／美聯社／達志影像）
▲為兼顧防疫並減少經濟衝擊，馬尼拉都會區將率先菲律賓全國試行新抗疫分級。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-14 16:28:45

（中央社記者陳妍君馬尼拉14日專電）為兼顧防疫並減少經濟衝擊，馬尼拉都會區將率先菲律賓全國試行新抗疫分級。菲國政府今天宣布，由於疫情持續延燒，16日起，大馬尼拉地區將採取次高等級的4級警戒措施。

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菲律賓新抗疫分級共分為5級警戒，並在疫情嚴峻區域實施小範圍粒狀封鎖（granular lockdown）。4級警戒是次高的警戒分級，意味COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例數高或持續攀升，且一般病房和加護病房占床率高。

菲律賓內政部長安約（Eduardo Año）今天告訴菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer），馬尼拉都會區市長們同意，大馬尼拉地區17個城市9月16日到30日將統一實施4級警戒措施「以便於執行」。

Delta變異株肆虐下，菲律賓COVID-19單日確診數屢創新高，連日確診數都高達2萬多例，11日確診數更衝上2萬6303例。根據衛生部13日通報，人口達1300萬的馬尼拉都會區仍是疫情中心，活躍病例數達5萬980例、新增病例5619例，在全國17個區域中居冠。

在4級警戒下，孕婦、患有併發症和18到65歲民眾除了購買生活必需品或工作外，不得外出。健身房、室內娛樂場所、電子遊樂場、會議、大型聚會場所等不得開放。

不過，4級警戒下將開放餐廳、理髮店、美容院和實體宗教聚會的30%戶外座位；這些店家和服務也可開放10%室內座位，但僅允許完整接種兩劑COVID-19疫苗者使用這些服務。

菲律賓新聞社（PNA）報導，政府跨部門抗疫工作小組發言人羅奎（Harry Roque）說，新抗疫分級主要目的是在防疫和經濟發展上取得平衡。

他表示：「我們應該努力達到全面健康，這只能靠著審慎平衡我們的COVID-19應變措施，即同時考量人民的健康和國家的經濟健康來達成。」（編輯：馮昭）1100914

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