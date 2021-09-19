傳奇樂團解散40年後重組　4位虛擬分身明年開唱

樂壇傳奇天團阿巴合唱團（ABBA）睽違近 40 年，終於在日前召開全球直播記者會宣布回歸，直播當天還宣告全新專輯《Voyage》將在11月5日發行，也透露高科技的虛實結合演唱會將於明年在倫敦啟航。

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阿巴合唱團解散40年後正式重組，推出全像投影演唱會「ABBA Voyage」，4位團員花了數個月的時間，以科學技術捕捉他們的動作細節，打造出4位虛擬分身，更為此次演出在倫敦的伊莉莎白二世奧林匹克公園，建造一個能容納 3千人的專屬場館－阿巴體育館（ABBA Arena），邀請歌迷明年5月來這場虛實結合的演唱會，阿巴合唱團表示：「我們將專輯與巡迴會取名叫『Voyage』，是因為我們就如同在未知的水域中航行，我們從年輕時期的自己得到力量，並憑藉著這股動力繼續航向未來。」

▲阿巴合唱團的4位團員花數月時間打造虛擬分身。（圖／環球音樂提供）

阿巴合唱團自1974年於歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）以歌曲《Waterloo》走紅，更成為第一組在該比賽獲勝的瑞典組合，之後演唱的歌曲《Mamma Mia!》、《Dancing Queen》至今依舊是經典，即便團體在1982年解散，但隨著《媽媽咪呀》音樂劇巡演，以及相關系列電影推出，讓阿巴合唱團還是有著高人氣。