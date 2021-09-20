他被選中出演「張國榮」！一件外套擄獲導演

已離世18年的香港天后梅豔芳，傳奇身影依舊讓歌迷們懷念，她的故事也將改編為傳記電影《梅艷芳》搬上大銀幕，日前官方釋出3版海報，分別代表了百變舞台女王梅艷芳生命中3位最重要的人物，包含她的胞姊梅愛芳、恩師劉培基，以及好友張國榮。其中演出「張國榮」的演員劉俊謙，談到最終是因為特別的法寶，讓導演看見他的用心。

我是廣告 請繼續往下閱讀

電影《梅艷芳》由新人王丹妮飾演梅艷芳，古天樂飾演劉培基，廖子妤、劉俊謙扮演梅愛芳和張國榮這兩個重要角色。劉俊謙坦言從沒想過自己會被選中，劉俊謙第一次試鏡是2016年3月，當時他正綵排一齣舞台劇，對於試鏡經歷，他依然記憶猶新：「我記得第一次試鏡時並不知道自己會飾演張國榮，當時表現很差，早已打消了獲選的念頭。直至2016年12月，梁樂民導演再次找我參與試鏡，告訴我試鏡要演一場戲和唱一首歌。我決定要做足準備功夫，選了一首歌配合一些舞步動作。我更拿出了小法寶，跟朋友爸爸借了件80年代的牛仔外套，把頭髮中間分界，務求讓導演看見我的用心。」

▲ 劉俊謙在片中飾演「張國榮」，靠著一件外套讓導演看見他的用心。（圖／索尼影業提供）

此外，這次官方也公開了3版新款電影海報，象徵友情、恩情和親情。其中一款海報，上頭、梅豔芳與好友張國榮，海報上寫的「祈求在那天重遇，訴盡千般相思」，摘自歌曲《胭脂扣》，不僅代表了兩人共同主演的電影《胭脂扣》，也傳達了眾多歌迷影迷對他們的想念；還有一張是梅豔芳與姊姊梅愛芳，海報上寫著「愛的路上有你，我便不寂寞」，摘自《親密愛人》的歌詞。

▲王丹妮（前）飾演「梅豔芳」與廖子妤飾演姊姊「梅愛芳」。（圖／索尼影業提供）