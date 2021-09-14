民眾黨爆料6成2類官員已打莫德納？陳時中回應了

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另外，指揮中心指揮官陳時中表示，今天早上日本宣布要捐贈AZ疫苗50萬劑，對此，表達非常感謝，總計五批390萬4000劑大概這樣數目，陳強調：「我們非常感激，這段時間大規模展開AZ第二劑的注射，對我們來講，在上面第二劑施打能更快速」。
指揮中心統計，截至目前國內累計3,028,468例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,011,399例排除)，其中16,098例確診，分別為1,474例境外移入，14,570例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計839例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。
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