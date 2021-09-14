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民眾黨爆料6成2類官員已打莫德納？陳時中回應了

▲指揮中心針對莫德納疫苗做出回應。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲指揮中心針對莫德納疫苗做出回應。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

記者劉雅文/台北報導

2021-09-14 14:17:57｜2021-09-14 14:18:04

中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增5例COVID-19確定病例，分別為2例本土及3例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

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先前民眾黨爆料，指稱第二類中央及地方政府防疫人員施打莫德納的人數中，有超過6成已經完成兩劑接種，認為有官員優先施打的疑慮。對此，陳時中表示，是因為中央政府官員打第一劑的時間早，不是故意讓他快點打第二劑，況且人也大概1000人左右而已。

另外，指揮中心指揮官陳時中表示，今天早上日本宣布要捐贈AZ疫苗50萬劑，對此，表達非常感謝，總計五批390萬4000劑大概這樣數目，陳強調：「我們非常感激，這段時間大規模展開AZ第二劑的注射，對我們來講，在上面第二劑施打能更快速」。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,028,468例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,011,399例排除)，其中16,098例確診，分別為1,474例境外移入，14,570例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計839例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。

▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14570例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14570例。（圖／NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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