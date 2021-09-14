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東區勞健中心 建立安全衛生健康工作環境花蓮慈院職業醫學科主任劉鴻文指出，東區勞健中心提供東部地區勞工健康服務、企業臨場健康服務輔導及訪查、提升勞工健康服務專業職能、建立及推廣勞工健康服務，還有免費勞工個人健康諮詢與評估，包含工作能力評估與強化、工作相關心理諮商、勞工適性復配工等評估。
每三年一次免費健檢 結果異常加以照顧不同以往在診間或是中心等待，東區勞健中心走進企業推廣勞工健康服務外，團隊甚至到勞工工作地點，現場提供諮詢。林欣榮院長表示，「同仁都是我們的『寶』！」在安全衛生及個人健康上，特別是對於全院四十歲以上同仁，首創每三年提供一次「免費高科技全身健康檢查」，提供檢查結果異常的同仁完善的治療及相關協助，並在去年獲得國家職業安全衛生獎中的「勞動健康特別獎」殊榮。
推廣勞工健康保護 守護東區勞工健康此外，勞動部職安署職衛組副組長彭鳳美也提供建議，東區勞健中心服務範圍狹長，縱長達384公里，且東區特色以自營作業者居多，勞工多投保在職業工會，而企業部分則是以中小型企業為主，所以希望能針對不需配置醫護人員的事業單位，推廣勞工健康保護；也能針對在企業設置的醫護人員，建立東區服務平台，提供諮詢等，希望能攜手守護東區勞工健康。
資料來源：健康醫療網 守護宜花東勞工 花蓮慈院承擔東區勞工健康服務中心
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