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守護宜花東勞工　花蓮慈院承擔東區勞工健康服務中心

守護宜花東勞工　花蓮慈院承擔東區勞工健康服務中心
守護宜花東勞工　花蓮慈院承擔東區勞工健康服務中心

健康醫療網

2021-09-14 14:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】花蓮慈院職業醫學科自2006年承辦勞動部「東區職業傷病防治中心」，做職業傷病診斷、治療及鑑定、勞工健康服務外，2021年更承辦了「東區勞工健康服務中心」，成員包含職業醫學科醫師、健康服務護理師、職業衛生管理師等專業人員，服務涵蓋花蓮、臺東及宜蘭，不只提供宜花東地區的企業及勞工在地化服務外，也協助企業建立安全衛生健康的工作環境、良好的職場健康服務模式。

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東區勞健中心　建立安全衛生健康工作環境

花蓮慈院職業醫學科主任劉鴻文指出，東區勞健中心提供東部地區勞工健康服務、企業臨場健康服務輔導及訪查、提升勞工健康服務專業職能、建立及推廣勞工健康服務，還有免費勞工個人健康諮詢與評估，包含工作能力評估與強化、工作相關心理諮商、勞工適性復配工等評估。

每三年一次免費健檢　結果異常加以照顧

不同以往在診間或是中心等待，東區勞健中心走進企業推廣勞工健康服務外，團隊甚至到勞工工作地點，現場提供諮詢。林欣榮院長表示，「同仁都是我們的『寶』！」在安全衛生及個人健康上，特別是對於全院四十歲以上同仁，首創每三年提供一次「免費高科技全身健康檢查」，提供檢查結果異常的同仁完善的治療及相關協助，並在去年獲得國家職業安全衛生獎中的「勞動健康特別獎」殊榮。

推廣勞工健康保護　守護東區勞工健康

此外，勞動部職安署職衛組副組長彭鳳美也提供建議，東區勞健中心服務範圍狹長，縱長達384公里，且東區特色以自營作業者居多，勞工多投保在職業工會，而企業部分則是以中小型企業為主，所以希望能針對不需配置醫護人員的事業單位，推廣勞工健康保護；也能針對在企業設置的醫護人員，建立東區服務平台，提供諮詢等，希望能攜手守護東區勞工健康。



資料來源：健康醫療網 守護宜花東勞工　花蓮慈院承擔東區勞工健康服務中心

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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