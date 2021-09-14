藍批林智堅量身訂做大新竹　綠：中央觀點扭曲地方期盼

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劉康彥指出，大新竹一年有1900億的創稅能力，排名全國第5，但統籌分配稅款卻排名倒數，唯有透過合併升格，達到事權統一、財源充沛的效果，加速城市建設發展，創造人口與人才紅利，保障竹科優勢，這是大新竹民眾普遍樂見的趨勢。
劉康彥提醒國民黨，應聽取基層民意對升格的期盼，不要從中央看地方，讓政治私心阻礙城市進步。既然大新竹合併升格在地方上已是跨越藍綠、攸關產業升級與民生福祉的共識，盼國民黨停止惡意的政治操作，把握黃金時機，讓新竹先行，提升國家競爭力。
劉康彥昨晚也透過臉書表示，林智堅事先未向民進黨立法院黨團總召柯建銘請益，也沒有先向總統蔡英文和行政院長蘇貞昌報告，他在這樣的前提下丟出倡議，因為他明白，這件事情充滿挑戰，但這7來的治理經驗，加上當前美中貿易戰和全球產業鏈重組的國際趨勢告訴他，勢必要把握時機推動，讓大新竹、讓竹科有一個全新的定位，事情若成，何其有幸，若功虧一簣，至少無憾。
劉康彥說，民國71年縣市分治至今近40年，大新竹的人口結構已不斷重組，過去政治上的閩南、客家衝突，甚至是交換，都應該結束。大新竹升格，不單是制度升格，對民主、政治參與的思維也要升格，這是大家共同的城市，大家所期待的，不就是一個願意把事情做好、對城市有遠見、創造舞台讓人民有公平機會得以自我實現的首長嗎？
劉康彥認為，要勇敢告訴下一代，應該要透過民主機制選出這樣的人才，就算新竹縣的政治板塊，或地方派系、宗親系統看似牢不可破，或藍比綠有優勢，也不應該倒果為因，讓自己連嘗試突破改變的勇氣都沒有了。