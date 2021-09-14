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藍批林智堅量身訂做大新竹　綠：中央觀點扭曲地方期盼

▲藍營稱大新竹升格直轄市是林智堅「量身訂做」，民進黨發言人劉康彥表示，這是從中央看地方，扭曲大新竹地區民眾的期盼。（圖／取自劉康彥臉書）
▲藍營稱大新竹升格直轄市是林智堅「量身訂做」，民進黨發言人劉康彥表示，這是從中央看地方，扭曲大新竹地區民眾的期盼。（圖／取自劉康彥臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2021-09-14 14:25:02

立法院國民黨團批評新竹市長林智堅所提之「大新竹升格直轄市」倡議為量身定做，兼任民進黨發言人的新竹市議員劉康彥今（14）日表示，國民黨立院黨團習慣從中央看地方，不但扭曲大新竹地區民眾期盼合併升格的心聲，更抹煞國民黨籍新竹縣長楊文科第一時間對縣市合併升格表達贊同的立場。

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劉康彥指出，後疫情時代，全球產業供應鏈重組，戰略地位也在重組，大新竹得天獨厚擁有竹科的優勢，升格為第七都，更是替竹科與國家競爭力升級的關鍵時刻，合併升格的討論更不應淪為政治口水。

劉康彥指出，大新竹一年有1900億的創稅能力，排名全國第5，但統籌分配稅款卻排名倒數，唯有透過合併升格，達到事權統一、財源充沛的效果，加速城市建設發展，創造人口與人才紅利，保障竹科優勢，這是大新竹民眾普遍樂見的趨勢。

劉康彥提醒國民黨，應聽取基層民意對升格的期盼，不要從中央看地方，讓政治私心阻礙城市進步。既然大新竹合併升格在地方上已是跨越藍綠、攸關產業升級與民生福祉的共識，盼國民黨停止惡意的政治操作，把握黃金時機，讓新竹先行，提升國家競爭力。

劉康彥昨晚也透過臉書表示，林智堅事先未向民進黨立法院黨團總召柯建銘請益，也沒有先向總統蔡英文和行政院長蘇貞昌報告，他在這樣的前提下丟出倡議，因為他明白，這件事情充滿挑戰，但這7來的治理經驗，加上當前美中貿易戰和全球產業鏈重組的國際趨勢告訴他，勢必要把握時機推動，讓大新竹、讓竹科有一個全新的定位，事情若成，何其有幸，若功虧一簣，至少無憾。

劉康彥說，民國71年縣市分治至今近40年，大新竹的人口結構已不斷重組，過去政治上的閩南、客家衝突，甚至是交換，都應該結束。大新竹升格，不單是制度升格，對民主、政治參與的思維也要升格，這是大家共同的城市，大家所期待的，不就是一個願意把事情做好、對城市有遠見、創造舞台讓人民有公平機會得以自我實現的首長嗎？

劉康彥認為，要勇敢告訴下一代，應該要透過民主機制選出這樣的人才，就算新竹縣的政治板塊，或地方派系、宗親系統看似牢不可破，或藍比綠有優勢，也不應該倒果為因，讓自己連嘗試突破改變的勇氣都沒有了。

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