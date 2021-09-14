COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

裝修工定序出爐！指揮中心：同起群聚、為國內全新序列

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，圖為指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，圖為指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-09-14 14:41:30｜2021-09-14 14:41:35

中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增5例COVID-19確定病例，分別為2例本土及3例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心說明，今日新增2例本土個案，案16204、案16205分別為30多歲男性及未滿5歲女性，為同住家人，因有北部某幼兒園相關接觸史，於9月6日匡列為居家隔離對象。案16204於9月12日出現發燒等症狀，2名個案由衛生單位安排採檢，於今日確診，衛生單位刻正進行相關疫調及接觸者匡列。

▲中央流行疫情指揮中心說明北部某幼兒園及社區相關個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心說明北部某幼兒園及社區相關個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）
另外，指揮中心針對幼兒園採檢，目前匡列3537人，居家隔離2633人，自主健康管理892人，其中12人自我健康監測。另外總共採檢3536人，3333人陰性、27人陽性，其中176人還在檢驗中。

另外針對先前幼兒園群聚案確診的裝修工，指揮中心也公佈病毒基因定序結果，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前確定案16168、案16171（裝修工夫妻）今天中午完整病毒定序出來，發現也跟幼兒園過去這些Delta相關案例序列一致，研判是同一起事件。

羅一鈞強調，整起幼兒園跟過去國內境外、屏東、桃園機師相關群聚，以及所有境外序列都不相同，這是一個國內全新病毒序列，跟過去不一樣，目前這起群聚關聯出來結果都是相同序列。

羅一鈞解釋，我們這次偵測到序列以我們國內資料庫來比，最接近有先前南非、美國境外移入案子，但是雖然說相近，仍有六、七個位點差異，不能夠推論之間有關係，會講全新是因為先前沒偵測到相同或類似序列，埃及先前僅有公布全國Delta首例，之後有相關序列可以比較，目前還是持續關注國際上發展。

▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14570例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14570例。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

繼續作答
你喜歡看吃播嗎？

你喜歡看吃播嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀