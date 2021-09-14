裝修工定序出爐！指揮中心：同起群聚、為國內全新序列

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另外，指揮中心針對幼兒園採檢，目前匡列3537人，居家隔離2633人，自主健康管理892人，其中12人自我健康監測。另外總共採檢3536人，3333人陰性、27人陽性，其中176人還在檢驗中。
另外針對先前幼兒園群聚案確診的裝修工，指揮中心也公佈病毒基因定序結果，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前確定案16168、案16171（裝修工夫妻）今天中午完整病毒定序出來，發現也跟幼兒園過去這些Delta相關案例序列一致，研判是同一起事件。
羅一鈞強調，整起幼兒園跟過去國內境外、屏東、桃園機師相關群聚，以及所有境外序列都不相同，這是一個國內全新病毒序列，跟過去不一樣，目前這起群聚關聯出來結果都是相同序列。
羅一鈞解釋，我們這次偵測到序列以我們國內資料庫來比，最接近有先前南非、美國境外移入案子，但是雖然說相近，仍有六、七個位點差異，不能夠推論之間有關係，會講全新是因為先前沒偵測到相同或類似序列，埃及先前僅有公布全國Delta首例，之後有相關序列可以比較，目前還是持續關注國際上發展。
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