五倍券拚消費！玉山銀祭早鳥綁定方案　5人同行最高送4千

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不僅如此，數位券綁定玉山信用卡消費也有加碼，除刷卡消費除可享有原卡片回饋之外，數位券再享1%現金回饋，且每增加1位共同綁定者額外加碼1%、增加2位共同綁定者額外加碼2%，依此類推，最高享5%回饋，最高享1250元回饋。
至於還沒有玉山銀行信用卡的人，也可利用新戶禮活動。玉山銀自即日起至11月30日止，新戶線上申辦Pi拍錢包信用卡、Only卡或UBear卡核卡且成功綁定數位券，首刷禮加碼500元，最高享1000元回饋，如為數位存款帳戶新戶並完成個人數位券綁定玉山卡（限新開立玉山台外幣數位帳戶成功者），再加贈「7-ELEVEN現金抵用券250元」，搭配早鳥禮與共同綁定活動最高享4000元回饋。
除了數位券綁定信用卡享優惠，玉山銀行也與眾多商家共同推出優惠方案，尤其各大百貨周年慶可享多重好禮回饋，像是指定旅遊通路如雄獅旅遊、易遊網、KKday等，滿額最高贈5150元刷卡金；使用玉山家樂福聯名卡綁定數位券於10月8日、10月12日至10月15日、10月17日及10月19日至家樂福店內以家樂福錢包累積消費滿5000元贈家樂福500元即享券，等於10%回饋；在PChome線上購物、momo購物網、蝦皮購物及Yahoo!奇摩購物中心刷玉山卡滿額，最高更可享13.8%回饋。